Hosszú hétvége = Hosszú vakáció /X/

Nézzük, mikor lesznek 2020-ban a hosszú hétvégék, illetve azt, hogy hova érdemes elutazni ilyenkor.

Munkaszüneti élményszüret

Idén összesen 6 alkalommal tölthetünk el hosszú hétvégéket. Az első munkaszüneti nap január 1-jére esik, de ekkor még nem lesz hosszú hétvége, merthogy ahhoz egészen április 10-ig kell görgetni a naptárban. Miért? Nos, idén sajnos úgy viccelt meg minket “időapa”, hogy a március 15-e vasárnapra esik, így ez kiesett a lehetőségek közül.

Szóval, ha eljön április 10., ami nagypéntek, illetve április 13., ami húsvét, s négynapos hétvégével gazdagít bennünket, akkor irány a világ! Hova mehetnél ilyenkor?

Mit szólnál Egerhez? A hangulatos locsolkodás, tojásfestés, ünnepi menü nemcsak otthon kivitelezhető, hanem idegen terepen is. A Hotel Szent István Eger a maga sajátos, barátságos hangulatával várja vendégeit, ahol számos wellness és kényeztető lehetőség is adott.

Húsvét után legközelebb május 1-jén, majd június 1-jén lesz több napos szünetünk.

Nyári élmény, “nyári szünet”

Augusztus 20-án még jócskán lehet kánikula, márpedig, ha jól látom, ez a következő hosszú pihenős szakasz a naptárban. A nyári felfűtött hangulat, az ünnepi tűzijáték hol lelhetne nagyobb otthonra, mint a Balaton partján? Siófok közkedvelt üdülési központnak minősül ebben az időszakban, de ha nyugodtabb környezetre vágysz, akkor ehhez mérten ajánlott szállást választanod. A romantikus nyárutó pároddal kiváló szálláshelyet érdemel, mint amilyen a Mini Apartman. Az egyszerű, letisztult, csendes környékű kis apartman kerthelyiséggel és közeli éttermekkel övezett.

Ezt követően a hűvösebb napokon, október 23-a a legközelebbi időpont, majd a november 1-je követi.

Téli “álom”

A téllel gyorsan szállnak el az év utolsó napjai, és hamarosan el is érkezünk a karácsony ünnepéhez, amelyet a legtöbben otthon szeretnek tölteni. Na persze, azért nem mindenki, na meg ott a szilveszter is. December 24-26 között is relaxálunk, majd szilveszterre és az újévre, január 1-jére is beiktatható egy röpke utazás. Sokan a hegyvidéki ünnepeket preferálják, míg mások nagyobb tömegbe vágynak. Egy biztos, pontos tervezéssel felejthetetlen lesz az új év kezdete!

Ha nem tudod, hol kezd el a tervezést sebaj, az apartman.hu kidolgozott térképes keresőjével országszerte megtalálod a neked megfelelő szállást vagy helyszínt, így még időben foglalhatsz! (X)