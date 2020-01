Sertéspestis és trichinellózis

Új fertőzések jelentek meg Háromszék vadállományában: a baróti vadászterületen az afrikai sertéspestist mutatták ki, Kommandó környékén pedig néhány nap leforgása alatt 3-4 trichinellózist. Minden esetben vaddisznókról van szó, amelyek vadászata most zajlik – közölte Sikó Barabási Sándor, a megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője, fokozott óvatosságra intve a vadhúsok fogyasztóit.

Az afrikai sertéspestis tavaly jelent meg megyénkben, de eddig csak Erdővidéken – a Bardoc, Kormos és Magyarhermány nevű vadászterületeken – azonosítottak fertőzött vaddisznókat, háztáji tartásban pedig egy Középajta közelében levő farmon. Utóbbiakat mind elpusztították, és a törvény szerint a környék teljes vaddisznó-állományát is ki kell lőni, ám ez nem megy olyan gyorsan és egyszerűen, ezért fordulhatnak elő újabb fertőzések is – magyarázta a megyei főállatorvos.

Azt is elmondta: trichina-férget már elég rég nem találtak megyénkben, és az már elég soknak számít, hogy pár napon belül több esetre is fény derült. A vadászoknak, de akár a sertéstartó gazdáknak is tudniuk kell, hogy a kilőtt vagy levágott állatok húsát egymástól elkülönítve kell tartani, amíg az állatorvosi vizsgálat eredménye megérkezik – ha ugyanis egyetlen példány fertőzött, a vele érintkezésbe kerülő többi disznó húsa sem fogyasztható. Még akkor sem, ha mélyhűtőben kerülnek egymás mellé – a legjobb megoldás külön kampókra akasztani a húsokat, mint ahogy a vágóhidakon teszik.