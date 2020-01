Internetes filmlexikon

Az intézet immár öt éve működik azzal a céllal, hogy programjaival hosszú évtizedekre szóló hatást fejtsen ki a művészeti közegre. Ennek jegyében született meg tavaly az intézet online irodalmi lexikonja, és most hasonló formában a filmes lexikon is – mondta el az mmalexikon.hu címen elérhető kiadvány bemutatóján Kocsis Miklós, az intézet vezetője. Jankovics Marcell rajzfilmrendező, az MMA alelnöke hangsúlyozta: a vállalkozás komoly hiányt pótol azzal, hogy a filmek felől közelíti meg a tárgyát, hiszen bármennyire is fontosak az alkotók, a legfontosabbak maguk a filmek. Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára hozzátette: az akadémia fontos feladata a magyar filmművészet népszerűsítése, ennek jegyében több műfajban is válogatásokat mutattak be a legfontosabb magyar filmekből, de az MMA könyvkiadásának is központi témája a hazai filmművészet, melynek nemzetközi népszerűsítésében is szerepet vállalnak. Az MMA számos filmfesztivált, filmes rendezvényt, díjat támogat, és segíti jelentős magyar filmalkotások restaurálását is – számolt be.

Gelencsér Gábor, a lexikon szerkesztőbizottságának vezetője elmondta, hogy nem csupán a játékfilmekre, hanem a többi műfajra is figyelmet fordítottak, csupán a televíziós filmek maradtak ki. A lexikonnal nem szerették volna felforgatni az eddig kialakult filmtörténeti kánont, több ponton azonban finomítottak rajta. A válogatás fő szempontja az esztétikai megközelítés volt, de néhány film társadalom- és intézménytörténeti megfontolásból került be a válogatásba, továbbá az 1945 előtti filmekre is kiemelt figyelmet fordítottak – jegyezte meg a főszerkesztő. Összesen 300 játékfilm, 75 dokumentumfilm, 30 rövidfilm, 25 kísérleti, 10 ismeretterjesztő és 50 animációs film szócikkét tervezik megírni, ebből eddig száz szócikk készült el.