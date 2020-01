Gyermekeinket a családban szerzett tapasztalat viszi közelebb a világ eseményeihez: az értékeket, a véleményeket ott tudjuk megismerni. Így az udvariasság tudásának átadása is a szülők feladata, akik ugyanakkor maguk is sokat tanulhatnak gyermekeiktől. Az ember példákból tanul, nem sajátít el semmit, ha azt csak mondták. Néz, figyel, értékel. Így van ez a családban is.