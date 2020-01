Búcsú a dohánytól?

Több évtizednyi dohányzásellenes kampány után először csökkent világszerte a dohányos férfiak száma az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elemzése szerint. A nőké már régebb visszaesett.

Bár ötből négy dohányfogyasztó még mindig férfi, az általános visszaesés elsősorban arra vezethető vissza, hogy a nők egyre inkább lemondanak a dohányzásról és a dohánytermékek más formájú fogyasztásáról. A dohányos nők száma 2000 és 2018 között 100 millióval csökkent, míg a férfiaké 40 millióval növekedett. Ez változott most meg első alkalommal a férfiaknál.

2000-ben a világ 15 év feletti lakosságának egyharmada fogyasztott rendszeresen dohányterméket. Ide sorolható a cigaretta, a szivar, a pipa, a vízipipa, valamint a rágódohány és a tubák, illetve a hasonló termékek, az elektromos cigaretta nem tartozik ebbe a körbe. 2015-ben a világ népességének egynegyede dohányzott. A WHO becslései szerint a dohányosok száma a 2000-es 1,4 milliárdról 2018-ra 1,3 milliárdra esett vissza. 2018-ban a dohányosok 80 százaléka cigarettát szívott.

A WHO szerint évente 8 millióan halnak meg a dohányfogyasztás következtében, ebből 1,2 millió nem dohányzik, de dohányosokkal él vagy dolgozik együtt. A dohány fogyasztása hozzájárul szívbetegségek, rák és más betegségek kialakulásához.

A szervezet abból indul ki, hogy idén kétmillióval kevesebb férfi fog dohányozni, mint 2018-ban, 2025-ben pedig már hatmillióval kevesebb. A nőknél még látványosabb lehet a jelenség: 2020-ban akár 9 millióval is kevesebb nő lehet dohányos, mint 2018-ban, 2025-ben pedig már akár 32 millióval is csökkenhet számuk. A WHO célja, hogy a dohányhasználók arányát 2025-ig világszerte a 2010-es szinthez képest 30 százalékkal csökkentsék, ám ez nem feltétlenül fog megvalósulni. Csak 32 ország áll jól ennek teljesítésével. Ha a következő öt évben folytatódik a jelenlegi irány, 2025-re 23 százalékos visszaesés érhető el.

Arányaiban tekintve, 2018-ban a legkevesebben Afrikában, a legtöbben pedig Délkelet-Ázsiában, majd Európában és a Csendes-óceán nyugati régiójában dohányoztak.



Vegyítve még károsabb

Az elektromos cigaretta jelentősen növeli a krónikus tüdőbetegségek, mint az asztma, a bronchitisz és a krónikus obstruktív tüdőbetegség kockázatát a Kaliforniai Egyetem tudósainak új tanulmánya szerint. A kutatók azt is kimutatták, hogy azoknál, akik e-cigarettát használnak és dohányoznak is – ami a felnőtt e-cigarettázók körében igen gyakori –, még nagyobb a kockázat azokhoz képest, aki csak az egyik terméket szívják: a dohányzók esetében a tüdőbetegségek kockázata több mint kétszeresére, a mindkét terméket használók esetében pedig több mint háromszorosára nő.

Megállapításaik azért fontosak, mert folyik a vita arról, hogy szabad-e reklámozni az e-cigarettát mint a dohányzók egészségére kevésbé káros eszközt. A tanulmány készítői azt találták, hogy a dohánytermékek szívásáról az e-cigarettára való áttérés csökkentette ugyan a tüdőbetegségek kockázatát, de a tanulmányba bevont dohányosoknak csak kevesebb mint egy százaléka volt olyan, aki teljesen áttért az e-cigarettára. „A hagyományos cigarettákról e-cigarettákra való áttérés csökkentheti a tüdőbetegségek kockázatát, de csak nagyon kevés ember tér át. A dohányzók többsége e-cigarettát is szív, azaz kettős használóvá válik, amivel jelentősen növeli a tüdőbetegségek kialakulásának a kockázatát” – mondta el Stanton Glantz professzor, a tanulmány egyik vezetőszerzője, hozzátéve: arra a következtetésre jutottak, hogy az e-cigaretta magában is káros, egyharmaddal növeli a tüdőbetegségek kialakulásának a kockázatát. (MTI/dpa)