A sepsibükszádi katolikus plébánia százötven éves épülete tavaly február 3-án kora reggel kapott lángra, a helybeliek és a hivatásos tűzoltók igyekezete ellenére a tűz tetemes pusztítást végzett. Habár az épületet nem sikerült megmenteni, Bakó Ferenc – időközben betegség miatt visszavonult – plébános az egyházközség anyakönyveit, személyes iratokat, a közösségi értékeket a segítségére siető falubeliekkel a templomba menekítette, majd ugyanaznap három szentmisét is tartott. A plébánia újjáépítése érdekében a helyszínre látogatott és rövidesen gyűjtést hirdetett Jakubinyi György érsek is. Kovászna megye tanácsa 300 ezer, Sepsibükszád önkormányzata pedig 200 ezer lejt különített el a kiadások fedezésére. Augusztusban, a Nagyboldogasszony tiszteletére 1867-ben épült római katolikus templom búcsúján már az új plébánia alapkövét is elhelyezték egyházi és világi elöljárók, vendégek és falubeliek jelenlétében.

Bilibók Géza plébános lapunk megkeresésére elmondta, ősszel sikerült nekifogni a kivitelezésnek, az engedélyek beszerzése miatt kicsit késve ugyan, ám az építkezést végző csíkszeredai cég komolyan végzi feladatait, s ha kellett, megduplázták a munkaerőt. Az időjárás kedvezett, így még decemberben is tudtak dolgozni, az épület falai pirosban állnak, s amennyiben a körülmények lehetővé teszik, jövő héten folytatják a munkát. Abban reménykedik, február végére a tető is helyére kerülhet, majd a belső munkálatokat, a nyílászárók beszerelését is elvégezhetik. A korábbi műemlék épület helyére többfunkciós ingatlant építenek, melyben a plébánosi lakás és az iroda mellett konyhát, pihenőt és vendégszobát is kialakítanak, a tetőtérben gyűlésterem lesz, ahol a hittanórákat, más egyházi foglalkozásokat is megtarthatják. Bilibók Géza megjegyezte, a nagy épületnek azonban a plébániánál szélesebb körű rendeltetést szánnak, közösségi házként is működne. Az 1500 fős katolikus közösséget vezető plébános szerint a tavalyi tűzvész összefogta, megerősítette a helybelieket a nehéz időkben, s ezt ők maguk is elismerik, a gyermekek is lelkesen bekapcsolódtak az egyház által meghirdetett tevékenységekbe, aktívan részt vesznek a gyülekezeti életben. Mint fogalmazott, életerős a katolikus gyülekezet Sepsibükszádon, „jó ott papnak lenni”.