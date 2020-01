Kétfordulós választás sürgősségi rendelettel?

Következő írásunk

Úgy döntöttem, hogy többet gyalogolok, kevesebbet autózom az új évben, akkor is, ha sokkal több időbe telik ez, mert úgy gondolom, nagyon fontos a mozgás az egészségünk megőrzése érdekében. Ezért az utóbbi napokban olyan helyen is jártam gyalog, ahol nem szoktam, és miközben elhaladtam az egyik tömbház előtt, eszembe jutott, hogy bizony élt egy régi ismerősöm itt, akinél talán tíz éve is van, hogy nem jártam.