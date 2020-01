Élénk vendégforgalom Kovásznán

Tavaly 836 látogatója volt a központnak – tudtuk meg Pop Zsófiától, a központ vezetőjétől –, napi négy­órás nyitvatartás mellett. Egy évvel korábban 1073 volt a látogatók száma, de akkor teljes munkaprogrammal, napi nyolc órában fogadták az ügyfeleket. A számok mutatják: nő a turisztikai információs központ keresettsége – vonta le a következtetést az adatokból Pop Zsófia, hozzáfűzve: inkább az internettel nem boldoguló idősebb korosztály tagjai vannak többségben a látogatók között, de a fiatalabb nemzedék is bejár, pontosabb adatokat kérnek azokról a látnivalókról, melyeket korábban interneten fedeztek fel. A statisztika szerint 619 érdeklődő hazai volt, 217-en külföldiek.

A betérők közül a legtöbben a közlekedési lehetőségek felől érdeklődnek. Hogyan lehet eljutni Sepsiszentgyörgyre, Brassóba, Csernátonba, más célpontokhoz, de sokan azt is meg szeretnék tudni, miként jutnak haza a kovásznai üdülésből, kezelésről. Információkat kérnek továbbá a város és a környék látványosságairól, turistautakról, kezelési lehetőségekről. Főképp az erdei útvonalak, a kúriák felől érdeklődnek. Utóbbi tekintetben kúriatúrát ajánlanak a Zabola, Csernáton, Dálnok, Maksa, Zágon útvonalon.

Kommandó is a kedvelt célpontok között van. Sokan megfordulnak az erdei faluban és környékén. Van, aki saját autóval „mászik fel” a községbe, mások csoportosan utaznak, de akár taxi igénybevételével is ellátogatnak az erdők szívébe. A falu melletti ortodox kolostor vonzza leginkább a látogatókat. A tündérvölgyi kisvasút szintén kedvenc célpont – részletezte a turisztikai szakember.

A jobb eligazítás segítésére tavaly újított formában adták ki a Kovászna-katalógust, ezt idén is frissítik. Ezer példányban nyomtatták, mára alig pár darab maradt. Kelendő a város térképe is – mindkét kiadvány ingyenesen elvihető. A város nagyobb eseményei is turisztikai célponttá nőtték ki magukat. A Forgácsfesztivál, az annak keretében megrendezett huszártoborzó, a tavalyi székelykapu-avatás mágnesként vonzotta az érdeklődőket, a Csoma-napok rendezvénysorozata is sok idegent hozott a városba. A közeljövőben tervezik a Lőrincz Zsigmond Sípályán a hó- és jégfesztivált, ez biztosan újból megmozdítja az érdeklő­dőket – értékelte az irodavezető.

Pop Zsófia kiemelte: a város szálláshelyei általában zsúfolásig foglaltak, sok esetben a környékbeli vendégfogadókhoz kell irányítania az érdeklődőket. Jó hírként mondta el, hogy a kedvezményes üdülő- vagy kezelési jegyekkel érkező, sok pénzt nem költő vendégek mellett egyre több fizetőképes turista választja célpontként Kovásznát. Folyamatosan foglaltak a többcsillagos szállodák, a Tündérvölgyben nemrég új hotelt adtak át, az is folyamatosan telt házas.