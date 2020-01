Történelmi amerikai–kínai megállapodás

„A történelmi kereskedelmi egyezmény első szakaszának aláírásával korábban soha nem tett nagy jelentőségű lépést teszünk Kínával a kölcsönösen tisztességes kereskedelem jövője felé” – fogalmazott Donald Trump. Szerinte az Egyesült Államok és Kína közös erővel kijavítja a múltban elkövetett hibákat. A Fehér Házban tartott ünnepségen Mike Pence alelnök és az amerikai kormányzat tagjai mellett részt vesz Liu He kínai miniszterelnök-helyettes is. Trump bejelentette azt is, hogy Kínába látogat.

Az egyezmény aláírásával elemzők szerint új, nyugodtabb szakaszba lép az amerikai–kínai kereskedelmi háború. A decemberben tető alá hozott egyezség visszafogja a világ két legnagyobb gazdasága között másfél éve dúló vámháborút, amely több százmilliárd dollár értékű terméket érintett, zavarokat okozott a pénzpiacokon és a globális ellátási láncolatokban, valamint lassította a világgazdaság növekedését. Elemzők szerint azonban az amerikai–kínai kereskedelmi kapcsolatok több kulcsfontosságú vitás kérdése továbbra is megoldatlan marad.

Az egyezség központi elemét Kína azon kötelezettségvállalása képezi, hogy a következő két év alatt 200 milliárd dollárral emeli amerikai importjának értékét, hogy csökkenjen a kétoldalú kereskedelmi forgalomban kialakult amerikai hiány. A bázis a 2017-es év, ehhez képest Kína 80 milliárd dollárral nagyobb értékben vásárol amerikai ipari termékeket, ideértve repülőket, autókat és autóalkatrészeket, mezőgazdasági gépeket és orvosi berendezéseket. Cserébe az Egyesült Államok vállalta, hogy mégsem vezeti be a korábban megígért időpontban, 2019. december 15-én a 156 milliárd dollár értékű kínai importcikkekre, köztük mobiltelefonokra, laptopokra és játékokra kilátásba helyezett 10 százalékos pótvámot, 120 milliárd dollár értékű áru esetében pedig megfelezi, 7,5 százalékra mérsékli a pótlólagos vámot. Azonban továbbra is 25 százalékos pótvámot tart fenn évi 250 milliárd dollár értékű kínai termékre. A gépektől kezdve a félvezetőkön át a bútorokig számtalan árut terhelő pótvámot 2018-ban vezette be az Egyesült Államok.

Bár a részmegállapodás Trump elnök újraválasztási kampányának fontos részét képezi majd, elemzők figyelmeztettek, hogy az alku az eredeti célokhoz képest szerény eredményeket hozott, hiszen nem kényszeríti Kínát nagy gazdasági reformokra, például a vállalatoknak nyújtott tisztességtelen szubvenciók csökkentésére. De nincs benne szó a digitális kereskedelmi korlátozásokról és a hátrányos kiberbiztonsági szabályozásról sem, amelyek mindeddig gátolták az amerikai technológiai cégek tevékenységét Kínában.