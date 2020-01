A nyílt levél kezdeményezői között van a Kolozsvári Romák Pártja, a Gypsy Media, a Romániai Romák Kereszténydemokrata Pártja és az Erdélyi Romák Keresztény Központja is. Aurel Pascu a fent említett szervezetek képviselőjeként tegnap azt nyilatkozta, hogy a marosvásárhelyi polgármestert egy „cigány törvényszék” elé kellene állítani, hogy ott feleljen a kijelentéseiért. Állítása szerint a polgármester súlyosan megsértette a Maros megyében élő roma nőket, akik azzal, hogy akár tíz gyermeket is vállalnak, csupán tisztelik a hagyományokat. Pascu emlékeztette a polgármestert, hogy a korábbiakban a roma szavazók is hozzásegítették ahhoz, hogy megkapja és megtartsa a polgármesteri széket. (digi24.ro/Transindex)

HAMIS VÍZIMENTŐK. Hamis diplomákkal kereskedett egy konstancai altiszt, a román parti őrség tagja. A gyanú szerint a férfi 150 euróért olyan okleveleket állított ki, mely tanúsította, hogy a diploma birtokosa csökkentett óralátogatással elvégezte a vízimentő-tanfolyamot. Az ilyen képzéseket szervező hivatásos életmentők és búvárok országos egyesülete persze nem tudott arról, hogy diplomák gyártásához használták fel a nevét. Az ügy pikantériája, hogy a férfit az olasz hatóságok buktatták le, miután panasz érkezett az Olaszországban parti őrként elhelyezkedő román állampolgárok felkészültségére. A román parti őrség altisztje ellen belső eljárás indult, és értesítették az illetékes hatóságokat is. A férfi tizennégy éve dolgozott a parti őrségnél, még nem lehet tudni, hogy összesen hány hamis diplomát állított ki. (Főtér)

NEM KOMMUNIKÁL A VOLT PÁRTELNÖKKEL. Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) ügyvivő elnöke tegnap úgy nyilatkozott: mindaddig, amíg házelnöki tisztséget tölt be a képviselőházban, nem fog kapcsolatba lépni egyetlen elítélttel sem, hacsak az illető nem családtagja. Ciolacu szerint szavazóit sértené meg azzal, ha Liviu Dragneát meglátogatná a börtönben. Az SZDP ideiglenes elnökét az Adevărul Live kérdezte arról, hogy szerinte van-e még befolyása Dragneának a párton belül. Ciolacu erre azt válaszolta: nem kommunikál az egykori pártelnökkel. „Megsérteném az önök szavazatát, én a képviselőház elnöke vagyok, nem engedhetem meg magamnak, hogy meglátogassam a börtönben. Ha rokonom lenne, akkor indokolt lenne” – fogalmazott az ügyvivő SZDP-elnök. (Agerpres)