Az utca hangja

Mi pedig továbbra is másodrendű állampolgárok maradunk az egy és oszthatatlan nemzetállamban, ahol legszívesebben eltüntetnék a székelységet. A Székelyföldet nem létezőnek tekintik, minket pedig olyan kisebbségnek, amely – a történelemhamisítók szerint – kisajátította az ősi román földet. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése védené a nemzeti régiókat, csakhogy az egymillió aláírás begyűjtésére már csak négy hónapja van a szervezetnek, és ha az RMDSZ nem áll mellé, nehéz lesz. A két másik politikai szervezet, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt egyesülni akar, talán az erdélyi magyar egypártrendszer ellensúlyozására. Az itthon elhangzott nagy szavak, kijelentések azonban még a Dîmboviţa partján sem hallatszanak...

K. K., Sepsiszentgyörgy. Ha Háromszéket a turizmussal akarják felfuttatni, még jócskán van javítanivaló a szolgáltatásokon. Január első szombatján – tehát egy olyan napon, amikor majdnem mindenki vakációzott még – fürdeni akartunk a vendégeinkkel, de csalódnunk kellett. Bálványoson csak a szálloda ügyfelei léphettek be a medencékhez, amiről már a világhálón is értesülhettünk volna, ha figyelmesebbek vagyunk. Sebaj, ha elmulasztottuk, kipróbáljuk az oltszemi feredőt, gondoltuk, és ezt már le is ellen­őriztük, az interneten található órarend szerint nyitva kellett volna lennie. Hát nem volt, és még az sem, akitől megkérdezzük, hogy miért nem. A harmadik opciónk Sugásfürdő volt, amelyet már az időszűke miatt választottunk, mert ott már jártak vendégeink. Szerencsére, mert most ide sem tudtunk bemenni: a medencét előzőleg lefoglalták magáncélokra, és persze ez sem volt sehol kiírva, hogy a tisztelt ügyfél ne pöfögjön hiába ki a városból és körbe a megyében, ha csobbanni akar...

HORVÁT NOÉMI KATALIN, Sepsiszentgyörgy. Az Electrica villanyszolgáltató sokunknak nem éppen szíve csücske. Nem szeretném itt és most a céggel kapcsolatos „élményeimet” megosztani (panasztétel után általában olyan válaszokat kaptam, hogy saját igazamban is kételkedni kezdtem), arra viszont roppant kíváncsi lennék, hogy milyen választ fognak adni azoknak a balszerencséseknek, akik egyszerűen nem kapták meg számlájukat. Pedig ők kézbesítették! És megint igazuk van. A gond csupán az, hogy teljesen más címre! Mert a Nicolae Iorga 10. szám messze nem azonos az Ág utca 10-zel! Ezért árválkodik a mi Iorga utcai lépcsőházunkban 5–6 számla, csak úgy felbiggyesztve a hirdetőre. Sem időnk, sem kedvünk nincs arra, hogy nyomozni kezdjünk és elvégezzük mások helyett a befejezetlen munkát. Merem remélni, hogy a kézbesítők nem tartoznak az egyre szaporodó „funkcionális analfabéták” közé...