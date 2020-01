Mozgalmas évet zártunk

2019 volt a Turulmadár Ifjúsági Iroda elmúlt 12 évéből az egyik legmozgalmasabb. Jelentősen nőtt az egyesület önkénteseinek száma, és Sepsiszentgyörgy határait túllépve a megye több városában is szerveztünk eseményeket. 2019-ben három állandó programot működtettünk.

A The Duke of Edinburgh’s International Award személyiségfejlesztő program Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovászna városában működik 45 önkéntes mentorral és felvigyázóval. A programhoz 90 fiatal csatlakozott, és egyesületünk megkapta a három évre szóló akkreditációt. Mentoraink három képzésen vettek részt, már saját képzőink is vannak. Összesen öt, a programot lezáró kalandtúrát szerveztünk meg, hét felkészítő túrát és egy felkészítő tábort. A június 7-i nagyszabású gálán 140 meghívott jelenlétében 31 fiatalt díjaztunk a zabolai Mikes-kastélyban.

A négy településen működő Berde Mózsa Körbe 2019-ben összesen 70 gyermek járt, akik 13 önkéntes oktató mellett különböző tevékenységeken, dráma- és múzeumpedagógiai foglalkozásokon, kreatív irodalomórán vehettek részt. Ellátogattak a Bod Péter Megyei Könyvtárba, az Andrei Mureșanu Színházba és az Erdélyi Művészeti Központba, és még egy kétnapos táborozásra is elvittük őket.

Önkénteseink megszervezték többek között a VII. Önkéntes Kupát, a VII. Nagy Műveltségi Vetélkedőt, a Kontraszt fotóversenyt és workshopot. Helyi, litván és magyarországi fiatalokkal lebonyolítottuk első ifjúsági csereprogramunkat Learning Together címmel Bikfalván. Az ősz folyamán helyi fiatalok részt vettek egy spanyolországi és egy magyarországi mobilitási projekten, és a Turulmadár Ifjúsági Iroda segítségével valósult meg a Perkucigó is. Elkezdtük egy izlandi partnerség felépítését, ennek keretében novemberben izlandi fiatalok látogattak el hozzánk. Egy összerázó találkozót is tartottunk Kálnokon az önkéntes csapat számára. Kiadtuk a Városjáró munkafüzetet, amelyet 2020 januárjában minden harmadik, negyedik és ötödik osztályos tanuló ingyenesen megkap a sepsiszentgyörgyi önkormányzat jóvoltából. A tavalyi év költségvetése meghaladta 250 ezer lejt, amelynek a 80 százalékát megyén kívüli forrásokból biztosította a szervezet. Köszönjük támogatóink segítségét, partnereink együttműködését, önkénteseink munkáját.

2020-ban a szervezet fejlesztésére és fenntarthatóságára kívánunk koncentrálni, hogy hosszú távon eleget tudjunk tenni oktatási és nevelési céljainknak. Erre az évre már két nyertes pályázattal büszkélkedhetünk.

Turulmadár Ifjúsági Iroda