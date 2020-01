Kétfordulós választás felelősségvállalással

A kormányülésen a miniszterelnök kifejtette: az általa vezetett Nemzeti Liberális Párt már két éve kezdeményezte a parlamentben, hogy a települések vezetőit – legitimitásuk növelése érdekében – az érvényes voksok több mint 50 százalékával válasszák meg, de a szociáldemokraták körül szerveződő parlamenti többség „szabálytalanul elfektette” a törvénytervezetet egy régóta nem működő választójogi különbizottságnál, hogy meggátolja a törvénymódosítás megszavazását a nyári önkormányzati választások előtt. Mivel a rendes parlamenti eljárást az immár ellenzékben lévő szociáldemokraták megakasztották, a kormány úgy döntött: felelősségvállalást jelent be a parlament előtt a kétfordulós polgármester-választás bevezetése érdekében – jelentette be a miniszterelnök.

Mint ismert, az ilyen módon előterjesztett törvénytervezeteket a parlament nem vitatja meg: hatályba lépésüket csak úgy akadályozhatja meg, ha megbuktatja a kormányt.

A parlamenti mandátumok több mint 40 százalékával rendelkező Szociáldemokrata Párt már jelezte: le fogja váltani az Orban-kabinetet a kétfordulós polgármester-választást szintén ellenző RMDSZ-szel összefogva, ha – a magyar érdekképviselettel kötött októberi megállapodását megsértve – a kormány a parlamentet megkerülve próbálja módosítani a választási törvényt. Az RMDSZ szerint 20 százalékkal csökkenhet a magyar polgármesterek száma, ha kétfordulós lesz a választás. Egy második forduló ugyanis lehetővé teszi, hogy a román pártok összefogjanak az első körben élre került magyar jelöltekkel szemben.

A kormányfő bejelentésére az RMDSZ közleményben erősítette meg: a magyar érdekképviselet támogatni fogja a szociáldemokraták kormánybuktató indítványát. „Elmondtam a kormányfőnek, hogy a szabályokat nem szabad módosítani játék közben, és azon leszünk, hogy ez ne történjen meg, beleértve a bizalmatlansági indítvány megszavazását. Azt mondta: ismeri álláspontunkat. Nincs harag, megnyitjuk az utat a parlamenti választások előrehozása felé” – mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

Közben Klaus Iohannis államfő a parlament rendkívüli ülésszakának összehívását kezdeményezi, hogy a kormány úgynevezett felelősségvállalást jelenthessen be a kétfordulós polgármester-választás bevezetése érdekében. Ezt maga az elnök közölte csütörtökön az elnöki hivatalban akkreditált újságírókkal. Iohannis elmondta: támogatja a kormány döntését, teljesen természetesnek és demokratikusnak nevezte a visszatérést a kétfordulós rendszerhez, és hozzátette: szerinte az sem jogsértő, hogy ezt alig négy hónappal a helyhatósági választások előtt akarja bevezetni a kormány. „Ellenőriztettem az elnöki hivatal szakértőivel: ez nem ütközik semmilyen jogszabályba. Az alkotmánybíróság más körülmények között hozta korábbi döntéseit” – érvelt Iohannis, amikor az újságírók emlékeztették, hogy az alkotmánybíróság egy korábbi határozatában meghiúsította a választási törvény kormányzati felelősségvállalással megkísért módosítását, és a Velencei Bizottság is azt ajánlotta az európai államoknak, hogy tartózkodjanak a választási rendszer módosításától a választottak megbízatásának utolsó évében.

A Nemzeti Liberális Párt és a novemberben újraválasztott Klaus Iohannis államfő az év végén esedékes parlamenti választásokat is előre akarják hozni, hogy mielőbb „megszabadítsák” a parlamentet is az SZDP-től. A kormányzati felelősségvállalással valójában a kormány megbuktatását akarják kiprovokálni, hogy megnyissák az utat a parlament feloszlatása előtt. Mivel a kormány bukása azt jelentené, hogy a felelősségvállalással előterjesztett törvénytervezet nem léphet hatályba, nem kizárt, hogy az ellenzéki bizalmatlansági indítvány előterjesztése után, de még annak megszavazása előtt az Orban-kormány azonnal hatályba lépő sürgősségi rendeletet is elfogad a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről. Román médiaértesülések szerint az Orban-kabinet a választási törvény módosításáról szóló sürgősségi kormányrendelet tervezetét is kidolgozta, és láttamozásra küldte az érintett szaktárcáknak.

A liberálisok mindkét politikai manővere – a kétfordulós polgármester-választás bevezetése és a parlamenti választások előrehozása is – a jelenleg népszerűségi hullámvölgyben lévő szociáldemokraták meggyengítését célozza. Az egyfordulós polgármester-választás ugyanis a tisztségben lévő elöljárók újraválasztásának kedvez, márpedig a szociáldemokratáknak van a legtöbb polgármesterük. Az önkormányzati vezetők száma és mozgósító ereje a parlamenti választásoknál is döntő lehet.