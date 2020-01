Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZABÓ VERONIKA

(szül. MOLNÁR)

84 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2020. január 19-én 15 órakor lesz a kézdivásár­helyi római katolikus

ravatalozóházból a lemhényi Szent Mihály-hegyi

temetőben.

Gyászoló hozzátartozói

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kézdivásárhelyi születésű

KÓNYA JÁNOS,

a húsipari vállalat volt

alkalmazottja

életének 77. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után kanadai otthonában 2020. január 11-én elhunyt.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon,

KARSAI JÓZSEF

81 éves korában elhunyt.

Temetése 2020. január 18-án, szombaton 13 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, barát és jó szomszéd, a lisznyói születésű

VARGA MARGIT

életének 84. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2020. január 18-án, szombaton 11 órakor lesz a családi háztól.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

Üres lett az udvar, csendes a ház, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz fájó emléked. Fájó szível

emlékezünk az egy éve elhunyt nagyajtai DOMBI ÁRONNÉ PÉTERFI BORBÁLÁRA.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Szeretetüket, gondoskodásukat, jóságukat örökre szívünkbe zárva emlékezünk a drága, önfeláldozó, jó édesanyára, nagymamára,

özv. DERZSI JÓZSEFNÉRE halálának 30., valamint a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, BEDE JÓZSEFRE halálának 24. évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugalmuk legyen békés, emlékük áldott.

Szeretteik

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

NAGY ISTVÁNRA, aki január 5-én egy éve távozott az élők sorából. Akit szívünk őriz, nem hal meg soha.

Testvére, József és szerettei

Három éve már, hogy minket örökre itt hagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Szomorú szívvel emlékezünk a lisznyói születésű sepsiszentgyörgyi PLUGOR DÁVIDRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Özvegye, fia, menye

és két unokája

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói id. HARKÓ JÓZSEFRE halálának 32. évfordulóján.

Szerettei

Kegyelettel emlékezünk az uzoni id. SZABÓ IMRÉRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nyugodjék békében.

Szerető családja

Elmentél, pedig sok dolog lett volna még, megtölteni szépséggel a családod életét. Elmentél, és veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy. Fájó szívvel emlékezünk a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi SCHOLTÉSZ DEZSŐRE halálának nyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Nyugszik egy éve egy szív, amely családi szeretetre vágyott. Az a szív a BÁCS IRÉNKÉÉ volt. Mi szerettük. Nyugodj békében, Irénke.

Viktória és Erzsike

