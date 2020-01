Marosvásárhelyi csatazaj

Ember és jogász legyen egyébként a talpán, aki e szövevényes ügy szálait ki tudja bogozni, ám az jó ideje félreérthetetlenül látszik, hogy a magyar tanodát ellenzők különös táborának katonái – politikusok, feljelentők, állami és igazságügyi intézmények képviselői, titkosszolgák – minden lehetséges eszközt bevetnek, hogy földig rombolják Marosvásárhely eme bástyáját is, ráadásul úgy, hogy közben a jogállamiság zászlaját lengetik. Dicstelen, embertelen és mélységesen megalázó ügy.

De kiütötte a biztosítékot Dorin Florea regnáló polgármester is, aki nézetével valójában az élethez való elidegeníthetetlen jogot vonta kétségbe a megemelt gyermekpénz kapcsán. A polgármester nyilvánvalóan a roma közösségre célzott, amikor azt írta, hogy különféle feltételekhez kellene kötni a gyermekpénz folyósítását, sőt a gyermekvállalásra való jogot is korlátozni kellene. A különös az, hogy miközben még saját pártelnöke, Călin Popescu-Tăriceanu is összevonja a szemöldökét, s kifogásolja megzabolázhatatlan pártkatonájának ostoba és primitív megnyilvánulásait – a különféle roma szervezetekről, a nép ügyvédjéről, a diszkriminációellenes tanácsról nem is beszélve –, sunyítva mégis sokan megszorítanák a kezét, s fülébe súgnák: egyetértenek vele. Míg egy civilizált társadalmi és politikai környezetben egy efféle kijelentés eltávolítaná megfogalmazóját a közélettől és tisztségétől egyaránt, néhai Bernády György városában ez vélhetően olyan politikai tőkét jelent, mely a helyhatósági választásokon kamatozik majd. Mert Florea újabb mandátumra, nem tisztességre vágyakozik.

És éppen a közelgő önkormányzati választások előhangjaként került nyilvánosságra egy közvélemény-kutatás is, mely szerint Florea újraválasztási esélyei csökkennének, miközben az RMDSZ jelöltje, Soós Zoltán még meg is nyerhetné a mérkőzést. Ez jó is lenne, ha igaz volna, ám egy helybéli szociológus máris figyelmeztet, a felmérés nem azért született, hogy a magyar közösség örvendezzen, hanem azért, hogy képbe hozzon egy másik lehetséges polgármesterjelöltet. Theodora Benedek kardiológus és belgyógyász professzor ugyanis kevésbé ismert, ám a felmérés szerint a lehetséges liberális jelöltek közül ő a legnépszerűbb, ám pártja még nem döntötte el, hogy három jelentkező közül kit indít el a polgármesteri székért megvívandó harcban.

Fokozódik, egyre zavaróbbá válik Marosvásárhelyen a csatazaj. És e csörte elnyomja a legfontosabbat: az évtizedek óta ott élő, a változásban talán még mindig reménykedő vásárhelyi magyar polgárok hangját.