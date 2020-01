Tavaly kor­szerűsítették a Nicolae Bălcescu utcát, parkolókat létesítettek és felújították a közvilágítást, a Molnár Józsiás utcában kicserélték a gázvezetéket és a szenny­vízcsatornát, A Kossuth teret átrendezték, felújították a járdát, és elkészült majdnem teljesen a Vasút utca, ahol a villanyvezeték kivételével minden föld alatti vezetéket kicseréltek, parkolókat létesítettek, a kockakő burkolat helyére új aszfaltszőnyeg került.

Ugyanakkor a Vágóhíd, Május 1. és Purcell János utca korszerűsítése is megtörtént. Nyujtódon tavaly műfüves pálya készült, ezt idén adják át. A Gábor Áron Szakképző Líceumban befejeződött az udvarrendezés.

Idén év végéig be szeretnék fejezni a Molnár Józsiás utca korszerűsítését – a még hátramaradt vízvezetékcserét is beleértve –, amire a pályázat kötelezi is az önkormányzatot. A Kanta utcában az Ady utcától a hídig a nagyon rossz állapotban levő kockakő helyére új aszfaltburkolat és járda kerül. Az Achim András utcában a tömbházak által körbezárt tér a város legelhanyagoltabb állapotban levő tere, aminek a korszerűsítési terve elkészült, s a közbeszerzési eljárás után, amint az időjárás megengedi, elkezdődhet a munkálat. Idén prioritást jelentenek azok az európai uniós pályázatok – szám szerint nyolc –, amire már aláírták a szerződést, ezek között szerepel a városi kórház sebészeti osztályának felújítása, a járóbeteg-rendelő bővítése és korszerűsítése. A Vasút utcai kerítést lebontják, megnyitják a teret, rendezik a zöldövezetet és parkolókat alakítanak ki, nem lesz többé zárt kapu – ez a lakosság jogos igénye is. Aláírták a szerződést egy új óvoda építésére a Bod Péter Tanítóképző udvarán, felújítják a Csipkerózsika Óvodát és a bölcsődét, illetve a Turóczi Mózes- és a nyujtódi Jakabos Ödön-iskolát. Az elöljáró azt is hangsúlyozta, hogy ezen pályázatok esetében, ha a helyi költségvetésből nem tudják előteremteni az önrészt, kölcsönhöz folyamodnak.

Ugyancsak sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően az Ady negyedben található hőközpont lerobbant épületében egy újabb vállalkozói inkubátorházat alakítanak ki. A terv elkészült, hamarosan meghirdetik a munkálatot közbeszerzésen. Idén a zöldségpiac korszerűsítésére is sort kerítenek, itt teljes körű felújítás lesz, egészen újjáépítik a piacot. A szerződést aláírták, a kivitelező cég kiválasztása megtörtént. Hárommilliós beruházásról van szó, és megtörténhet, hogy ezt egy év alatt nem sikerül befejezni – mondotta Bokor Tibor. A Penny Market közelében egy új tömbház építését tervezik fiatal házasok számára, az elöljáró reményei szerint idén az építkezés is elkezdődhet. A városi kórház udvarán szolgálati lakásokat – egy kisebb méretű tömbházat – szeretnének építeni fiatal orvosok számára. Az uszodáról sem feledkeztek meg – hangsúlyozta a polgármester –, megvizsgáltatták műszakilag, hogy a mostani alap megfelel-e biztonsági szempontból, s rá lehet-e építeni, vagy mindent elölről kell kezdeni. A válasz pozitív volt: az alap nem ment tönkre. A tervet az újabb törvénykezésnek megfelelően átalakították. Az iratcsomó jelenleg a fejlesztési ügynökségnél van, az elöljáró bízik abban, hogy előbb-utóbb fedett uszoda is lesz Kézdivásárhelyen – összegezett ennek kapcsán az elöljáró.

Óriási önrésszel elkezdődik idén a Bem utca korszerűsítése a körforgalomtól a város Bereck felőli kijáratáig, a víz-, esővíz és csatornahálózat teljes cseréjét tervezik, új járdát és kerékpárutat építenek. A licit megvolt, aláírták a kivitelezési szerződést, tavasszal elkezdődhet a munkálat. Tárgyalások zajlanak egy gázvezeték-építéssel foglalkozó céggel – mondotta Bokor – annak érdekében, hogy Kézdioroszfaluban és a városhoz tartozó falvakban gázvezetéket fektessenek le. A belső udvarterek esetében eddig háromszor hirdették meg a munkálatokat, de nem akadt kivitelező a csatornahálózat megépítésére, ezért a tervet átalakítják, és megemelik a munkálat értékét, hátha akkor akad majd vállalkozó. Önerőből, esetleg a vízszolgáltató hozzájárulásával idén kicserélik a vízvezetéket a Mihai Eminescu, a Gyárak és a Szőcs József utcában, ezenkívül a megyei vízszolgáltató is pályázatot nyújt be a vízvezeték felújítására több utcában.