Többen kötöttek házasságot Kovásznán

A csökkenés egyik oka, hogy egyre többen választják a kézdivásárhelyi szülészetet, újabban Bodzafordulóra is elmennek szülni. Ezért a város tulajdonképpeni szaporulatát illetően csalókák lehetnek az anyakönyvi adatok – tudtuk meg Dancs Ibolya anyakönyvvezetőtől.

A kovásznai szülészeten nem csak helybéli nők szülik meg gyermekeiket, a környező településekről is sokan választják ezt az egységet, így az ott születettek csak egy része helybéli. Tavaly a kovásznai polgárok sora (beleértve a csomakőrösieket is) 59 gyermekkel gyarapodott, ide számolták a más kórházak szülészetein napvilágot látott gyermekeket is. A kovásznai szakosztályon 26 helybeli gyermek született. A tavalyi elhalálozások száma 59, de jó hír, hogy nőtt a házasságkötések száma, 2019-ben 54 pár esküdött örök hűséget egymásnak, tavalyelőtt 51.