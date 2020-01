De szerintem nem jól számolnak. Nem mind arany, ami fénylik, nem mind rokon, akit annak számítanak. Ha úgy vesszük, például a férj és feleség egyáltalán nem vérrokonok. Aztán a nagyobb beosztásban levőket a kisebbek megkérik, hogy legyenek násznagyok vagy keresztapák, -anyák, és azt nem lehet visszautasítani. Így alakult ki és bővült a protekciósok szerteágazó hálózata, amiről nem tehetnek az érintettek.

A helyzet még fokozódhat, hiszen ahol ilyen sokan dolgoznak, ott a gyöngéd érzelmek bimbózása után a szerelem perzselő tüze lobbanhat fel, és ezt csillapítandó, frigyre léphetnek a különnemű (sőt már az egynemű) dolgozók is, és akkor nem etikus kirúgni egyiküket csak azért, hogy a házastársak ne dolgozzanak egy helyen. Egy Claudiu Ciuca nevű onnan kirúgott altiszt kipakolt, és mint mondta, mikor a belügyminisztériumnál átszervezést hajtottak végre, 15 társával együtt szélnek eresztették, hogy megtartsák a kegyelteket, illetve protekciósokat vegyenek fel a kirúgottak helyett. Szerinte ez így van Romániában: ha nincs protekciód, félretesznek.

Nem értem, mit ficánkol ez a Ciuca, hisz ha kirúgják a rokonokat, abból családi perpatvar keletkezik, amit kerülni kellene. A felügyelőség sajtóközleményt adott ki, amelyben elismerik, hogy van némi rokoni kapcsolat 101 alkalmazott között, de ezekben az estekben nincs semmiféle „összeférhetetlenség”. Raed Arafat a Sürgősségi Esetek Országos Felügyelőségének vezetője védelmébe vette a Dolj megyeieket, és kifejtette: „Az emberek megismerkednek, megbarátkoznak, összeházasodnak, egyesek keresztapák, keresztgyermekek lesznek egy intézmény vagy cég keretén belül. Mit lehet tenni? Hozzunk egy törvényt, amely megtiltja a baráti kapcsolatokat, a házasságot vagy más kölcsönhatásokat, kivéve a szigorúan szakmait? Ezek alkotmányellenesek lennének, és boszorkányüldözéshez vezetnének”. Arafatnak tán még igaza is lehet, csak abban nem nagyon bízunk, amit azután állít: biztosítani kell, hogy a versenyvizsgák korrektek és átláthatók legyenek, és az a legjobbaknak sikerüljön. Azt is mondta, hogy amiként vannak orvos dinasztiák, úgy miért ne lehetnének tűzoltó dinasztiák is? A tűzoltó mesterség elhivatottságot jelent, a tűzoltók gyermekei is tűzoltók akarnak lenni, a kistestvér utánozza a nagyot, és ő is azt a szolgálatot akarja választani. (De a korrekt versenyvizsgák a dinasztiák kialakulását bizony akadályozhatják.) Valóban, hány esetben történt már meg, hogy a szülő(k) tehetségét a gyerekek örökölték! Gondoljunk csak az ifjú Johann Straussra, aki örökölte apja zenei tehetségét. Így ugyebár nem csoda, ha a nyugdíjba ment nagypapa mellett, aki visszamarad dolgozni, ott szorgoskodnak még fiai (lányai), unokái is, a szaporodó unokatestvérekkel együtt.

Marcel Vela belügyminiszter kedden ellenőröket küldött a helyszínre, és azt sugallta: lehetséges, hogy „ez járvány lehet az egész országban”. Neki könnyű, mert új és az ő rokonai a minisztérium kötelékébe tartozó intézményeknél még nem kerülhettek fontos beosztásokba. A Mentsétek meg Romániát Szövetség állítja, hogy az intézmények tele vannak protekció és kapcsolatok révén alkalmazottakkal. A Dan Barna vezette alakulat szerint a Taromnál (román légiforgalmi társaság) a közel 2000 alkalmazottból 800-at fűz össze valamiféle rokoni kapcsolat. A közintézmények és állami vállalatok alkalmazottjainak számát nem objektív kritériumok, feddhetetlenség és szakmai hozzáértés alapján duzzasztották fel. A külügyminisztériumban, de más hivatalokban szintén hemzsegnek a protekciós rokonok, „ismerősök”. A liberális Florin Roman azt állítja, hogy a szociáldemokraták körülbelül 100 ezer protekciós közalkalmazottat vettek fel „megrendezett” versenyvizsgával. Barnáék azt mondják, hogy az utóbbi három évben a szociáldemokraták Család programja az Utódok program természetes folytatása, ha megnézzük azok listáját, akiket kényelmes, jól fizetett beosztásokba helyeztek el kormányhivatalokban, a főváros polgármesteri hivatalában, a Számvevőszékben, Nemzeti Bankban. És az Orbán-kormánynak nem kellene kicserélnie „az övékét a mieinkkel”. No, majd meglátjuk!