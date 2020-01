Az elsődleges feladat, hogy felkészüljünk a választásokra, és a lehető legjobb eredményt érjük el, kevésbé az, hogy az előrehozott választások forgatókönyvein vagy éppen az önkormányzatiakkal kapcsolatos terveken rágódjunk – véli Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az RMDSZ helyi szervezetének vezetője szerint nehéz pontos választ adni, hogy végül melyik változat következik be a négy lehetséges forgatókönyvből, mivel túl sok az ismeretlen, és a döntéseket nagyban meghatározzák olyan tényezők, mint például az, hogy 2020 egyben a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulója is.

Az elöljáró szerint jelenleg négy forgatókönyv létezik. Az első szerint előbb lezajlanak az előrehozott parlamenti választások, majd következnek az önkormányzatiak. A második, hogy az előrehozott választásokat és az önkormányzatit nem egy napon, de egy hétvégén szervezik meg. Az alkotmánybíróság döntését ugyanis – mely megtiltja, hogy ugyanazon a napon kerüljön sor a két választásra – úgy is lehet értelmezni, hogy ugyanazon hétvégére be lehet zsúfolni a két voksolást úgy, hogy az előrehozott parlamenti választást szombaton bonyolítsák le. Antal Árpád szerint ez véletlenül sem elhanyagolható lehetőség, jogilag lehetséges, ezért könnyen megtörténhet, hogy emellett döntenek. A harmadik forgatókönyv még mindig az előrehozott parlamenti választásokkal számol, amelyet viszont az önkormányzatiak után szerveznének meg. Végül a negyedik, hogy a megszokott módon zajlik majd az egész. Mindezt bonyolítja, hogy a felsorolt lehetőségeken belül további forgatókönyv-változatok léteznek, így például az, hogy egy vagy két fordulóban zajlanak majd az önkormányzati választások.

A maga részéről úgy véli, nem az a feladatuk, hogy ezeken agyaljanak, minden változatnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. A választásokra fel kell készülni, és a lehető legjobb eredményt kell elérni – fogalmazott. Antal Árpád szerint nehéz egyértelmű választ adni arra, hogy végül melyik változatot ültetik gyakorlatba, a kérdések sokrétűek, és több külső tényező is közrejátszik, így az is, hogy 2020 egy kényes év, a trianoni szerződés századik évfordulója is. Ez nagyban meghatározza, hogy ki hogyan vélekedik arról, mikor és miként kell kampányolni.