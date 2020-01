A Polgármesteri Hivatal előtti megmozdulást a bukaresti Aresel nevű civil platform szervezi, amely ugyanakkor a városvezető lemondását is követeli. A közfelháborodás ellenére Dorin Florea polgármester közölte, fenntartja nyilatkozatát, miszerint feltételekhez kellene kötni a gyerekvállalást: a jövendőbeli szülőknek stabil munkahellyel és lakással, megfelelő jövedelemmel és végzettséggel kellene rendelkezniük. Ugyanakkor ne lehessen gyereket vállalni bizonyos, törvény által megszabott kor alatt – hangsúlyozta még a polgármester. Dorin Florea nyilatkozata miatt az Országos Diszkriminációellenes Tanács hivatalból kivizsgálást indított. (Pontmaros/Marosvásárhelyi rádió)

ÚJABB ÁLORVOS BUKOTT LE. Ezúttal Predeálon fedezett fel a Digi24 stábja egy férfit, aki bárminemű egészségügyi képzettség és oklevél nélkül vizsgál betegeket és ír fel kezelést számukra. A hírtelevízió azt állítja, hogy a férfi szakmáját tekintve informatikus, a felesége családorvos, és amikor a nő nem tud bemenni a munkahelyére, akkor a férje helyettesíti. A sajtósok értesítették a rendőrséget, a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. (Digi24/Marosvásárhelyi rádió)

NÉGY KISGYERMEK HALT MEG szerdán késő este Temesváron egy lakástűzben. A 6 éves, 3 éves, 2 éves és 3 hónapos kisdedeket 14 éves testvérük gondjaira bízta az édesanyjuk, aki nem volt otthon a tragédia bekövetkeztekor. A portál beszámolója szerint a szobában, ahol a négy kisgyermek tartózkodott, akkor keletkezett a tűz, amikor a 14 éves fiú a konyhába ment, hogy tejet melegítsen a kistestvérének. Amikor visszatért, olyan sűrű füst fogadta, hogy nem tudott bemenni a hálószobába. Ő riasztotta a szomszédokat, akik azonnal hívták a tűzoltóságot. Ekkorra azonban a tűz már kiterjedt a ház tetőzetére is. A túlélő gyermeket, a hívására hazaérkező édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállították a kórházba. Az egyik szomszéd a portálnak elmondta: az édesanya gyakran hagyta magukra a gyermekeket, ezért a szomszédok fel is jelentették a rendőrségen. Ennek azonban nem lett következménye. Elena Megherea, a Temes megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) szóvivője szerint a helyszíni vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a tűz egy hibás kémény miatt ütött ki.(Pressalert/MTI)