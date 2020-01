Ausztria természetes partnere a V4-eknek

Ezen Orbán Viktor kiemelte: Ausztria fontos maradt Közép-Európának, mint befektető, piac és kereskedelmi partner, továbbá Ausztria fontos biztonsági partnerünk lesz a jövőben is, mert a migráció kérdésében „egy cipőben járunk”. Ha a migránsok Magyarországon keresztül áttörnek Ausztriába, vagy ott maradnak, vagy továbbmennek Németországba, ezért Ausztriának is érdeke, hogy a magyar határvédelem sikeres legyen. A miniszterelnök szerint a találkozó legnagyobb eredménye, hogy azonosították az együttműködés területeit: ilyen a migráció, a biztonság, a határvédelem, a versenyképesség, a klímavédelem és a bővítés.

Ugyanakkor azonosították az „együtt nem működés” területeit is: ilyen a nukleáris energia. Megjegyezte: a V4-nek különösen fontos volt ez a találkozó, mert jelezte a külvilágnak, hogy nem elzárkózni akarnak, hanem keresik az együttműködést a többi európai országgal. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy javasolta Andrej Babiš cseh miniszterelnöknek, hogy a V4 vezetőjeként vesse fel: ha lesz konferencia Európa jövőjéről, arra az EU-ba igyekvő nyugat-balkáni országokat is hívják meg, mert Európa jövőjének kérdése őket is érinti.

Az atomenergia kapcsán Sebastian Kurz kancellár leszögezte: Ausztria nem szeretné, ha az atomenergia fejlesztését az Európai Unió pénzalapjaiból finanszíroznák.

„Ausztria számára nagyon fontos, hogy az atomenergia ne kapjon támogatást, s ezekből a pénzekből a megújuló energiaforrásokat támogassák” – hangsúlyozta a megbeszélés után. A négy visegrádi ország közül Csehország, Szlovákia és Magyarország szeretné megerősíteni az atomenergia szerepét energetikai iparában. Velük ellentétben Ausztria azt igyekszik, hogy Európában teljesen kiiktassák az atomerőműveket az energiaiparból. Kurz ugyanakkor nem lát problémát abban, hogy a szomszédos országok bizonyos dolgokban egyetértenek, másokban pedig nem.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint a négy visegrádi országnak és Ausztriának sok a közös érdeke, és együtt többet tudnak elérni, mint külön-külön. Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint nyilvánvaló, hogy bizonyos feszültség alakult ki az EU keleti és nyugati tagállamai között, s Ausztria harcolni akar ez ellen. „Olyan Európában szeretnénk élni, amely sokszínű, de ugyanakkor a fő célok tekintetében egységes” – mondta Kurz.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő nagyon fontosnak minősítette a gazdasági kérdéseket, az Európai Unió versenyképességének növelését és az illegális migráció megfékezését. A cseh miniszterelnök szerint a migrációs problémát „rendszerszinten kell megoldani”, és a tagállamoknak egyedül kell eldönteniük, „kit fogadunk be, és kit nem”. Hasonlóan fogalmazott Peter Pellegrini szlovák kormányfő is. „A migráció kérdésében a visegrádi országok közös állásponton vannak” – mondta Pellegrini újságíróknak.