Keresztrejtvényfejtőinket díjaztuk

2020-01-18: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Újabb háromszéki háztáji gazdaságban igazolódott be az afrikai sertéspestis jelenléte a napokban, emiatt a hatóságok több disznót is leöltek, tegnap pedig a megyei betegségmegelőzési bizottság is ülésezett, hiszen egy másik kór, a madárinfluenza is elérte Romániát – tudatta közleményében a megyei állategészségügyi igazgatóság.