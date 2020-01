Háromszéki tájak és textilreliefek

Az esemény házigazdája, dr. Dimény Attila múzeumvezető elmondta: a falakon látható kiállítási anyagot sok-sok munka közül a Deák M. Ria és Deák Barna művész házaspár válogatta ki. Dióhéjban bemutatta Para Mária életútját is. Az amatőr festő zabolai felmenőkkel rendelkezik, Kovásznán született. A hatvanas években, amikor a marosvásárhelyi művészeti középiskolába vidékünkről is toboroztak tanulókat, őt is beválogatták, az ötödik osztályt már Marosvásárhelyen kezdte el, és ott végezte a nyolcadik osztályt, amikor kiderült róla „egészségtelen”, kulák származása. Ezért csak tíz osztályt végezhetett el, majd visszatért szülővárosába, ahol leérettségizett. Élete úgy alakult, hogy nyugdíjba vonulásáig az egészségügyben dolgozott. Amit Marosvásárhelyen elsajátított, azt nem felejtette el, de csak nyugdíjazása után kezdett el alkotni.

Dimény Attila a tárlat méltatására dr. Deák Ferenc magyartanárt, műkritikust kérte fel. „Egy személy úgy válik alkotóvá, hogy valami belső erőt kell megtalálnia, és ahhoz kell technikát hozzárendelnie, az anyagkezelést kiművelnie, magas szintre emelnie, általuk a belső erőket közelítenie, amelyek univerzálisak, csak nem mindenki meri megtalálni, nem mindenki meri érinteni és nem mindenki tudja sugározni másoknak” – mondotta többek között a műkritikus. A megnyitón közreműködött a Gyimesekből származó Imre Mária Anita, a Bod Péter Tanítóképző tanulója, aki egy csángó népdalt énekelt és elszavalta Radnóti Miklós Nem tudhatom... című versét. Para Mária egyéni kiállítása február 2-áig látogatható.