G6: válasz a mára

A 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé (G6) szervezői elsősorban arra kíváncsiak, hogyan értelmezik a művészek az őket körülvevő világot, annak változásait. Mint Ferenc S. Apor képzőművész, a biennálé kurátora a rendezvényt beharangozó tegnapi sajtótájékoztatón fogalmazott: a G6 azokat a szakmai tendenciákat hivatott bemutatni, amelyekre a kísérletezés, a határok átlépése, az esztétikai normák újraértelmezése vagy a korábbi hierarchiák lebontása a jellemző. A G6 arra vár válaszokat, hogy a különböző nemzetiségű és kultúrkörhöz tartozó alkotók miként reagálnak a saját környezetük vagy a nagyvilág által feltett kérdésekre a kortárs művészet nyelvén, milyen válaszokat adnak a globalizációs, politikai, gazdasági és egyéb társadalmi kérdésekre, miként jelenítik meg közvetlen környezetük vagy saját személyes létük problémáit művészetükben, a kortárs művészi grafika nyelvén miként érvényesülhet hagyomány és abszolút megújulás. De, tette hozzá, azokat az alkotásokat sem zárják ki, amelyeknek nem a szépségeszmény meghatározása az elsődleges szempontja, hanem annak problematizálása – mindezeket figyelembe véve választották a G6 hívószavául A káosz struktúrája címet.

A jelentkezési feltételek a rendezvény megújult honlapján (grafikaiszemle.ro) olvashatóak, a szükséges információk magyar, román, angol nyelven ott találhatóak meg. Jelentkezési határidő március 20., a G6 megnyitójára, díjátadására október 9-én kerül sor Sepsiszentgyörgyön.

Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetője kiemelte, hosszú kihagyás után végre Maros megye nemcsak szervezőként, hanem – múzeuma révén – rendezvények helyszíneként is bekapcsolódik a grafikai szemlébe. Újdonság még, tette hozzá, hogy a Krakkói Nemzetközi Grafikai Triennálé és a Miskolci Grafikai Triennálé szervezőivel kötött együttműködésnek köszönhetően bővül a G6 szakmai kínálata, a két elismert grafikai szemle is belép a díjazók sorába, valamint – egyfajta történelmi igazságtételként – a Romániai Képzőművészek Szövetségének Kovászna megyei fiókja is kiosztja idéntől a Baász Imréről elnevezett díjat. A G6-tal nyitni szándékoznak a nagyközönség felé is, több korosztálynak és több helyszínen szerveznek műhelymunkát, illetve kisfilmeket készítenek a különböző grafikai technikákról, amelyeket megnézve a nem szakmabeli érdeklődők könnyebben megérthetik az alkotási folyamatot.