A kétszeres ralivilágbajnok Sainz pályafutása során harmadszor diadalmaskodott a Dakaron, melyet 2010-ben és 2018-ban is megnyert. Az 57 esztendős Sainz ezúttal Minivel győzött, korábban a Volkswagent és a Peugeot-t is sikerre vitte a világ leghíresebb tereprali-versenyén. A kétszeres Forma–1-es világbajnok spanyol Fernando Alonso pályafutása első Dakarját a 13. helyen fejezte be. Brabec az első amerikai versenyző, aki bármilyen kategóriában nyerni tudott az 1979 óta évente sorra kerülő Dakaron, egyben megtörte a KTM 18 éve tartó sikersorozatát azzal, hogy egy Honda nyergében bizonyult a legjobbnak. A szatmárnémeti Gyenes Emánuel a 29. helyen végzett összetettben és megnyerte a Malle Moto (szerelő nélküli) kategóriát.

Eredmény: * 12. szakasz (Haradh-Kiddijah, 167 km), autósok: 1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia, Toyota) 1:17:30 óra, 2. Jaszir Sajdan, Alekszej Kuzmics (szaúdi, orosz, Mini) 1:32 perc hátrány, 3. Orlando Terranova, Bernardo Graue (argentin, Mini) 3:16 p h. Az összetett végeredménye (élcsoport): 1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Mini) 42:59:17 óra, 2. al-Attijah, Baumel 6:21 perc hátrány, 3. Stéphane Peterhansel, Paulo Fiuza (francia, portugál, Mini) 9:58 p h. * motorosok: 1. Jose Ignacio Cornejo Florimo (chilei, Honda) 1:28:15 óra, 2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 53 másodperc hátrány, 3. Toby Price (ausztrál, KTM) 2:25 perc h. Az összetett végeredménye (élcsoport): 1. Brabec 40:02:36 óra, 2. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 16:26 perc hátrány, 3. Price 24:06 p h.