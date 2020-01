Rosszul kezdődött az FK Zira elleni felkészülési mérkőzés a háromszéki csapat számára, amely már fél perc után hátrányba került, ugyanis a védelem nagyot hibázott, így az azeri gárda ezt kihasználva Richard Gadze révén megszerezte a vezetést. A ghánai csatár a 2018–2019. évi szezonban az FC Voluntari csapatában játszott, 6 gólt jegyzett a román élvonalban. Az 5. percben már kettővel vezetett a nyolccsa­patos azeri első osztályban jelenleg ötödik helyen álló együttes, amely ezúttal is egy védelmi megingást használt ki, sőt másodszor is Gadze volt eredményes (2–0). Az FK Zira a folytatásban is megtartotta előnyét, míg a Sepsi OSK hiába uralta a játékot a második félidőben, a kialakított helyzeteket nem tudta gólra váltani, így vereséget szenvedett.

„Minden játékosnak megpróbáltunk lehetőséget biztosítani. Sok fiatal van a keretben, látszik, hogy még nem rendelkeznek kellő tapasztalattal. Ebben az időszakban sokat kell fejlődjön a játékunk, az is közrejátszik, hogy fáradtak a játékosok, viszont a legfontosabb az, hogy felkészültek legyünk a bajnokság folytatására és az alsóházi rájátszásra” – mondta a mérkőzés után Leo Grozavu vezetőedző.

A piros-fehér mezesek szombaton a lengyel élvonal 14. helyét elfoglaló Korona Kielce ellen játszották második felkészülési mérkőzésüket. A Sepsi OSK ezúttal sem a legjobb felállásban lépett pályára, a kezdőben két fiatal játékos, Csiszér Balázs és a nemrég szerződtetett Daniel Celea is lehetőséget kapott, viszont a szakmai stáb a találkozó folyamán számos cserét végrehajtott. A gól nélküli első félidő után, a 62. percben törték meg a jeget a Leo Grozavu irányította labdarúgók, Radoslav Dimitrov jobb oldali beadását a próbajátékon szereplő argentin középpályás, Tomás Díaz fejelte a bal alsó sarokba (1–0). A sepsiszentgyörgyi csapat megtartotta előnyét, a hátralévő félórában lengyel ellenfele nem tudott egyenlíteni, így a Sepsi OSK győzelmével zárult a találkozó.

„A második edzőmérkőzésen győzni tudtunk, szóval örülök az eredménynek, azonban a jövőben is nagyon sokat kell dolgoznunk. Még két hét van, amíg kezdődik a bajnokság, eddig voltak jó és kevésbé jó megmozdulások, de a felkészülés ezen szakaszában ez nem is meglepő. Az első találkozó után szükségünk volt egy pozitív eredményre, mert azon a meccsen nem úgy teljesítettünk, ahogy szerettünk volna, az önbizalmunknak pedig kellett a győzelem. Szeretnénk ezen az úton haladni a folytatásban is, erősödni akarunk a bajnoki rajtig” – nyilatkozta a vezetőedző.



Holland érkező, Konongo és Moldovan távozott

A Sepsi OSK megszerezte Anass Achahbar játékjogát, a holland labdarúgó másfél évre kötelezte el magát a piros-fehérekkel. A 26 éves középpályás a holland másodosztályban utolsó, 20. helyen álló FC Dordrecht csapatától érkezett Sepsiszentgyörgyre. Tavaly szeptemberben igazolt a holland együtteshez, ahol ebben az idényben 14 mérkőzésen kapott lehetőséget, 1 gólt szerzett és 3 gólpasszt osztott ki, míg a kupában két meccsen 3 találatot jegyzett. A Feyenoord mezében kezdte pályafutását, a tizenhét és a tizenkilenc év alatti csapattal is megnyerte a holland bajnokságot, sőt utóbbi pontvadászatban gólkirály is lett. 2011-ben a tizenhét év alatti holland válogatottal Európa-bajnokságot nyert, majd 2013-ban a tizenkilenc év alatti kontinensviadalon szintén gólkirály lett. Ezt követően Németországba került, ahol egy évet húzott le a másodosztályú Arminia Bielefeld együttesében. 2014-ben visszakerült nevelőegyesületéhez és két évet töltött a Feyenoord felnőtt csapatánál, amellyel 2016-ban kupagyőzelmet ünnepelhetett.

„Folyamatosan erősödik a Sepsi OSK: véglegessé vált, hogy a holland Anass Achahbar is Sepsiszentgyörgyön folytatja pályafutását. A 26 esztendős támadó középpályás legutóbb a holland FC Dordrecht játékosa volt, de pályafutása során többek között még játszott a PEC Zwolle, NEC Nijmegen vagy Feyenoord csapatánál is. Az új játékos, aki egy másfél évre szóló szerződést írt alá klubunkkal, a törökországi edzőtáborban csatlakozott a csapathoz. Anass, sok sikert kívánunk nálunk” – olvasható a közleményben.

Anass Achahbar a román élvonalban bizonyíthat

Az utóbbi napokban az érkezők mellett a távozók listája is bővült, Dylan Flores, Hilal Ben Moussa és Oumar Diakhité után ugyanis a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Hugo Konongo balhátvéddel és Horațiu Moldovan kapussal, továbbá bejelentették, hogy nem tartozik már a kerethez és nem utazott az edzőtáborba, hanem külön készül Jacob Adebanjo, Edgar Salli és Yasin Hamed.

Moldovan 2019 júliusában igazolt Sepsiszentgyörgyre, ahol hatszor nevezték mérkőzésre, de egyszer sem kapott lehetőséget. A 21 éves kapus visszatért a másodosztályban szereplő Temesvári Ripensia csapatához, valamint a Béga-parti csapattal júniusig kötelezte el magát. Konongo tavaly júliusban a bolgár élvonalban érdekelt Cherno More Varna csapatától érkezett, egy évre szóló szerződést kötött a háromszéki klubbal, egy év hosszabbítási opcióval. Ebben az idényben hét mérkőzésen lépett pályára piros-fehér mezben, legutóbb az FC Viitorul otthonában 4–1 arányban elvesztett meccsen játszott.

A Sepsi OSK tájékoztatása szerint megszerezték Andres-Mihai Dumitrescu játékjogát is. A 18 éves balhátvéd a svájci FC Lugano huszonegy év alatti csapatától érkezett, továbbá visszatért kölcsönből Călin Popescu is, és a felnőtt csapattal készül az utánpótlásközpont fiatal kapusa, Cătălin-Vlad Căpățănă is. Ugyanakkor előrehaladott, megállapodáshoz közeli tárgyalások zajlanak Alexandru Corban (21 éves), George Dragomir (17 éves) és Gabriel Vereș (19 éves) középpályásokkal, akik szintén részt vesznek a törökországi felkészülésen.

A piros-fehér mezesek kedden a bolgár PFC Beroe, csütörtökön pedig az orosz FK Arsenal Tula ellen lépnek pályára, majd pénteken utaznak haza az edzőtáborból. A Sepsi OSK első tétmérkőzését február 1-jén, szombaton 15 órától játssza az FC Hermannstadt vendégeként.