Az egymás elleni huszonnyolcadik összecsapást a házigazda Sepsi-SIC a Jovana Pašić, Orbán Nikolett, Andra Mandache, Annemarie Gödri-Părău, Chrissy Givens összeállítású ötössel kezdte, a Kolozsvári U alakulatnál pedig Kilin Tünde, Bianca Fota, Bianca Stoica, Mariah King és Alexandra Uiuiu lépett parkettre a Sepsi Arénában.

Lányaink 6–0-s rohammal indítottak, ám King és Uiuiu tripláinak is köszönhetően a 4. perc elején 8–8-ra alakult az eredmény. A folytatásban Mandache és Givens kosaraival meglépett a zöld-fehér mezes együttes, de Bianca Fota hármasával felzárkóztak az egyetemisták (12–11). Ekkor a kolozsváriak görög edzője, Giannis Koukos időt kért, amivel derékba törte csapata lendületét, és lányai 8–0-s szentgyörgyi részsiker után tudtak csak ismét pontozni (20–13). Újabb kosárváltást követően 24–18-as állásnál ért véget az első negyed. A mérkőzés 14. percében Pašić távoli dobásával már 11 pont volt a SIC előnye (31–20), s innen a hazai gárda percről percre növelte a csapatok közti különbséget. A 17. percben újabb kolozsvári time-out következett, ám ez nem keltett különösebb zavart a háromszékiek játékában: Orbán kosarára Andreea Fleșer felelt (40–25), majd a továbbiakban tőlünk Gödri-Părău és Mandache pontozott (48–26). A második játékrészt Bianca Fota triplája és kétpontosa zárta, a csapatok pedig 48–31-nél vonultak nagyszünetre.

A fordulás után a harmadik negyed alaphangját Mandache adta meg két hárompontossal, s amíg mi minden támadásunkat kosárral fejeztük be, addig a vendégegyüttes játékosai elvétve jutottak el ziccerig, és eszeveszetten futottak az eredmény után. A zöld-fehérek a remek napot kifogó Orbán és Givens vezényletével szárnyaltak, a túloldalon Kilin és Bianca Fota tartotta a lelket a kolozsvári csapatban. A játékrész végére tetemes előnyre tettünk szert, és az utolsó szakasznak már 40 pontos előnnyel vághattunk neki (81–41). A negyedet egy újabb Orbán-kosár nyitotta meg, amire Uiuiu egy távoli dobással felelt (83–44), s miután a szentgyörgyi együttes visszafogottabb játékra váltott, kiegyenlítődni látszott a mérkőzés. A 34. percben a kolozsváriak sepsiszentgyörgyi születésű játékosa, Bölöni Noémi is feliratkozott a pontszerzők listájára (90–50). A találkozó utolsó öt percét Pašić triplája vezette fel (93–51), ez pedig a vendégekről szólt, akik meg is nyerték majd a negyedet. Orbán hozta össze csapatunk századik pontját (100–61), s az utolsó 20 másodpercben belül Koukos edző ismét magához rendelte lányait (102–67). Az időkérést követően a kolozsváriak egy jól begyakorolt figura után pontoztak, ám a mérkőzés utolsó kosara a Mîrne-Nagy Ildikó nevéhez fűződött, és a Sepsi-SIC 104–67 arányban diadalmaskodott. Ez volt csapatunk zsinórbeli 14 bajnoki sikere, s hibátlan mérleggel vezeti a középdöntős A-csoportot.

A mezőny és a Sepsi-SIC leghatékonyabb kosarasa Givens volt, 29 pontja mellé 8 lepattanót és 5 gólpasszt is feljegyezhettük. Csapatunkból továbbá Orbán is remekül teljesített, dupla duplával, azaz 18 ponttal és 10 leszedett labdával fejezte be az egykori csapata elleni meccset. A vendégektől 24 szerzett pontjával King je­leskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, középdöntő 2. forduló (A-csoport): Sepsi-SIC–Kolozsvári U 104–67 (24–18, 24–13, 33–10, 23–26) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Közel 700 néző. Vezette: Ștefan Atomulese, Andrei Răileanu, Molnár Csongor. Sepsi-SIC: Pašić 14/6, Orbán 18/3, Mandache 16/6, Gödri-Părău 16, Givens 29/3–Butler, Kovács, Topuzović, Vučetić 4, Mîrne-Nagy 4, Cătinean 2, Demeter 1. Edző: Zoran Mikes. Kolozsvár: Kilin 8/3, B. Fota 13/6, Stoica, King 24/6, Uiuiu 17/15–Fleșer 3, D. Fota, Neagu, Bölöni 2, Apostol. Edző: Giannis Koukos.