Mădălin Piperea, a házigazdák edzője Georgiana Voicuval, Mihaela Maziluval, Cătălina Crăciunescuval, Tania Fiereșteanuval és Paloma Janin Cucuval kezdte a tegnap esti meccset, míg a kézdivásárhelyi csapatnál Jade Vega, Holinka-Miklós Hanna, Domokos Réka, Ramona Dănălache, Kaila Mobley került be a kezdő ötösbe. A 2. perc elején pontozott először mindkét együttes, majd egy 2–13-es háromszéki roham után már 11 ponttal vezetett a céhes városbéli alakulat (4–15). A 7. percben Voicu megszerezte csapata utolsó kosarát az első negyedben, amit a KSE végül a 6–21-re nyert meg. A második játékrészben rövidzárlatot kapott a céhes városbéli gárda, amely csak időnkét jutott el ziccerig. Crăciunescu 12. percbeli triplája felrázta az Alexandriát, s a KSE vendéglátói kevéssel később felzárkóztak 6 pontra (17–23). Debreczi Iringó két duplája között a hazaiaktól Voicu is szerzett egy kosarat, amire Vega egy triplával válaszolt (19–30), az első félidő eredményét viszont Mazilu állította be egy távoli dobással (22–30).

A térfélcserét követően kiegyenlítődött a küzdelem, mindkét oldalon potyogtak a kosarak. A 25. percben Vega újabb hármasával 29–42-re alakult az eredmény, s bár innen a Teleorman megyeiek mindet megtettek, hogy közelebb kerüljenek a KSE-hez, a jól játszó kézdivásárhelyiek erre nem sok esélyt adtak. A harmadik negyed hajrája a mieinkről szólt, akik 16 pontos előnyről várták a zárószakaszt (37–53). Ebben tovább folytatódott a kiegyensúlyozott küzdelem, s állandósulni látszott az Alexandria 13–15 pontos hátránya. A 37. percben Holinka-Miklós duplájával plusz 20 lett a kék-fehérek javára (45–65), s bár a mérkőzés hátralévő részében csak a házigazdák pontoztak, a Kézdivásárhelyi SE végig vezetve 51–65-re győzött.

A meccs és a mezőny legeredményesebbje Voicu lett a maga 19 pontjával, a háromszéki vendégegyüttesnél Mobley egy újabb dupla duplát összehozva, 16 ponttal és 14 lepattanóval vette ki részét csapata vasárnapi sikeréből.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, középdöntő, 2. forduló (B-csoport): Alexnadria–Kézdivásárhelyi SE 51–65 (6–21, 16–9, 15–23, 14–12) Alexandria, városi sportcsarnok. Mintegy 130 néző. Vezette: Alexandru Stamate, Andrei Rusu, Sabina Popa. Alexandria: Voicu 19, Mazilu 12/6, Crăciunescu 3/3, Fiereșteanu 2, Cucu 11–Lungu, Jianu, Măgureanu, Botorogeanu, Bota 4, Mărgarit, Horlea. Edző: Mădălin Piperea. Kézdivásárhelyi SE: Vega 11/6, Holinka-Miklós 15/9, Domokos 4, Dănălache 5, Mobley 16/3–Debreczi 10, Czimbalmos 4, Kozman, Bara-Németh, Bitai. Edző: Farkas Alpár. (tif)