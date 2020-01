Bizonytalan a nyugdíj- és a gyermekpénznövelés, megszűnő adókedvezmények

Nem százszázalékos a nyugdíjak 40 százalékos növelése szeptembertől, a gazdasági folyamatok függvénye az intézkedés – jelentette ki tegnap Ludovic Orban miniszterelnök. A Hotnews portálnak adott interjúban a kormányfő azt is elmondta: a gyermekpénzt akkor duplázzák meg, ha lesz rá fedezet. Ugyanakkor az informatikai ágazatban dolgozók jövedelemadó-mentességének eltörlése mellett is síkra szállt.

A kormányfő szerint a nyugdíjemelésre van elkülönített összeg a költségvetésben, de „minden attól függ, hogy miként alakul a gazdaság”, sikerül-e erős, tartós növekedést elérni, újraindítani a beruházásokat, javítani a költségvetési bevételek arányán. Hangsúlyozta: a bér- és nyugdíjemeléseket „objektív mutatókhoz” kell kötni. Véleménye szerint a Szociáldemokrata Párt „salátát csinált” a nyugdíjrendszerből, „hasból” döntött a nyugdíjak emeléséről. Orban szerint a 40 százalékos nyugdíjemelés 16 milliárd lejes terhet róna az idei költségvetésre, 150 milliárdot a 2021-es büdzsére és közel 180 milliárdot a 2022-esre. „Biztosan növeljük majd a nyugdíjakat, de nem hozunk olyan döntést, amely hosszú távon befolyásolja a gazdasági folyamatokat. Remélem, nem jön majd egy gazdasági válság. Nagyon súlyos helyzetbe kerülnénk, mert az utóbbi 3 évben a román gazdaság súlyos deficiteket halmozott fel” – magyarázta a kormányfő.

Ami a gyermeknevelési támogatás megduplázását illeti, Orban azt mondta: erre akkor kerülhet sor, ha lesz rá pénz. Arra a kérdésre, miszerint megtörténhet-e, hogy a gyermekpénzt nem növelik idén, a kormányfő leszögezte: „az biztos, hogy növelni fogjuk a gyermekpénzt, hogy mennyivel, azt meglátjuk, annak fényében, hogy miként alakulnak a bevételek, kiadások”. Ismertette azt is: az intézkedés idén 6,3 milliárd lejes terhet ró a költségvetésre. Véleménye szerint sehol a világon nem duplázzák meg a gyermekpénzt egy éven belül két alkalommal. Szerinte a jelenlegi helyzet a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt közötti „politikai háború” miatt alakult ki, a szociáldemokraták így álltak bosszút rajtuk.

Az interjúban fölmerült az IT-ágazatban dolgozók jövedelemadó-mentessége is, amelyet a Nemzeti Liberális Párt elnöke korábban ellenzett. Most lényegében megismételte álláspontját, és leszögezte: nem híve a kivételezésnek. „10 százalékos egységes adókulcs van érvényben Romániában, és mi ezt támogatjuk. Nem túl nagy ez a kulcs. Most tényleg: nem a világ vége, ha mindenki befizeti ezt az adót” – érvelt a miniszterelnök. Részleteket ugyanakkor nem árult el arról, hogy mikor és miként tervezik megszünteti a kedvezményt.