A közjó azt kívánja, hogy minél hamarabb alakuljon stabil parlamenti többség Romániában, ezért az RMDSZ támogatja, hogy tavasszal előrehozott parlamenti választások legyenek – jelentette ki szombaton Kolozsváron Kelemen Hunor. A politikus az RMDSZ miniparlamentjeként is emlegetett Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén beszélt erről. Bejelentette ugyanakkor: 200–220 ezer támogató aláírást gyűjtenek össze a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által elindított, nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés sikere érdekében.

Az előrehozott választások mellett érvelve Kelemen Hunor kifejtette: Romániában 2012 óta folyamatosan politikai válság van, azóta kilenc kormánya volt az országnak. Megerősítette továbbá, hogy az RMDSZ meg fogja szavazni a parlamentben a kormány ellen benyújtani tervezett bizalmatlansági indítványt, mivel nem értenek egyet a kormányzó liberálisok azon javaslatával, hogy kétfordulóssá váljon a polgármester-választás. Azt viszont cáfolta, hogy az RMDSZ új koalíciót szeretne. Kifejtette: az RMDSZ-nek az az érdeke, hogy minden áron megakadályozza a választási törvények módosítását, hiszen a magyarság polgármestereinek körülbelül 20 százalékát veszítené el, ha bevezetnék a kétfordulós önkormányzati választást. Ezért bárkivel, így a szociáldemokratákkal is képesek szövetkezni, hogy ezt megakadályozzák, és ennek az egyedüli útja a kormány megbuktatására irányuló bizalmatlansági indítvány megszavazása.

Kelemen szerint ugyanakkor az RMDSZ és a kormányzó Nemzeti Liberális Párt között „nincs harag”, hiszen a liberálisok is megszegték az RMDSZ-nek még tavaly év végén tett azon ígéretüket, hogy nem fogják módosítani a választási törvényeket. Reményét fejezte ki, hogy a parlament megszavazza a bizalmatlansági indítványt, ami azt jelenti a kormány bukása mellett, hogy a választási törvények nem fognak módosulni, és egyfordulós marad a polgármester-választás. Ugyanakkor ezzel megteremtődne az előrehozott parlamenti választás előidézésének a lehetősége, amelyet Kelemen szerint nem szabad leseperni. Szerinte kivitelezhető, hogy az önkormányzati választások előtt egy héttel parlamenti választást tartsanak, ehhez azonban arra van szükség, hogy a parlamenti pártok is akarják ezt, hiszen két beiktatásra váró kormányt kell egymás után elutasítania a parlamentnek, hogy az államelnök feloszlathassa a törvényhozói testületet. Klaus Iohannis elnök és az őt támogató kormányzó liberálisok is előrehozott parlamenti választásokat akarnak.

Az RMDSZ elnöke kitért arra is, hogy az önkormányzati választáson várhatóan magyar–magyar verseny lesz, miután az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) összeolvadásról döntött. Ez teljesen új helyzetet teremt, hiszen eddig az RMDSZ az MPP-vel együttműködött, de ha létrejön a fúzió, érvényét veszti az együttműködési megállapodás. Kelemen szerint arra kell számítani, hogy magyar–magyar verseny alakul ki egyes erdélyi településeken, ezért rugalmasnak kell lenniük, hogy megőrizhessék, illetve visszaszerezhessék Szatmárnémeti és Marosvásárhely polgármesteri tisztségét, amire jó esély van.

Kelemen Hunor az SZKT ülésén felkérte az RMDSZ területi szervezeteit, hogy a következő egy hónapban 200–220 ezer támogató aláírást gyűjtsenek össze a Székely Nemzeti Tanács által elindított, nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés sikere érdekében. Az SZNT kezdeményezése csak erősíti az RMDSZ által elindított Minority SafePack európai polgári kezdeményezést. Az SZNT polgári kezdeményezésének célja, hogy uniós szintű jogszabály szülessen azon régiók kiemelt támogatásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

Szombati ülésén az SZKT elfogadta az önkormányzati választás jelöltállítási szabályzatát és megválasztotta Biró Rozáliát a testület elnökévé.