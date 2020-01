Délutánra csak félig telt meg a művelődési otthon nagyterme, pedig a helybelieken kívül kézdivásárhelyiek is voltak szép számban. A ceremóniamester ezúttal is György Botond humorista volt, aki felkérte Bokor Tibor polgármestert, foglalja össze az elvégzett munkálatokat. Az elöljáró elmondta: a művelődési hajlék felújítása a megyei tanács pályázati pénzéből és önrészből valósult meg. A munkálat a pince kijavításával kezdődött, majd a faburkolat felszerelése, a meszelés és az új padló lerakása következett. Ezek a beavatkozások mintegy húszezer lejbe kerültek. Mivel a pályázati kiírás ezt lehetővé tette, a pályázati pénzből egy videóprojektort és egy kivetítővásznat, valamit új hang- és fénytechnikai felszerelést, függönyt, tíz asztalt és harmincnégy széket vásároltak. A teljes felújítás értéke 50 500 lej, amiből 25 000 lejt a megyei tanács biztosított. Az elöljáró arra kérte a kézdisárfalviakat, hogy minél gyakrabban használják a művelődési otthont. Ugyanakkor köszönetet mondott Lung László Zsoltnak, a Vigadó igazgatójának, akinek osztja az álláspontját, mely szerint nem elég székeket vásárolni és meszelni, hanem élettel, tartalmas műsorokkal kell megtölteni az épületet. Ma is lesz előadás, de ha a közönség úgy gondolja, hogy igény van rá, akkor lesz még máskor is előadás Kézdisárfalván – összegezett Bokor Tibor.

Ezt követően Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke A Szent Anna-tó képi megjelenítése 1914-ig című vetített képes előadása, majd a csíkszeredai Orpheum – Szilágyi Nóra, Kosztándi Zsolt és Ráduj Gábor – előadásában Karády Katalin- és Seress Rezső-dalok hangzottak el.