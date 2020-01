Harminc év tanulságai

Következő írásunk

Szomorúan zártuk az elmúlt évet, és rosszul kezdődött ez az új is, többen is eltávoztak időnap előtt. Értékes, sokak által kedvelt emberek, közvetlen környezetünkből, és kicsit távolabbról. Megrendítenek bennünket, szomorúvá tesznek ezek a veszteségek. Az ismerőseinké és azoké, akiket, ha személyesen nem is, mégis ismertünk, szerettünk, tiszteltünk.