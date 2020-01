Tündérvár-ösztöndíj

Az ösztöndíjra olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok pályázhatnak, akik Romániában, nappali tagozaton, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak lakhelyüktől különböző településen, és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre van szükségük. A középiskolás diákok esetében kizáró jellegű feltétel a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel. A támogatás összege egyetemi hallgatók esetében ezer lej félévenként, középiskolában tanuló diákok esetében 500 lej félévente. Az ösztöndíj a 2019–2020-as tanévre szól, az első félévre vonatkozó ösztöndíjrészt februárban folyósítják, a második félévit pedig 2020. június végéig. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31. A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítenek legkésőbb 2020. február 15-ig. Az elbírálás során előnyben részesítik a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete tagjait, mindazokat, akiknek jók a tanulmányi eredményeik, előnyt jelenthet továbbá, ha háromnál több testvér van a családban, illetve ha egy időben több testvér is otthonától távol tanul. Kizáró ok, ha nem nagycsaládból származik a diák vagy hallgató, ha lakhelyével azonos településen végzi tanulmányait, illetve hamis vagy félrevezető információkat közöl a pályázat kiírójával. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok közé tartozik egy, a diák által személyesen megfogalmazott kérelem, melyben szabad fogalmazás formájában bemutatja a családja és a saját helyzetét, céljait, továbbá egy kitöltött adatlap, amely letölthető a tundervar.sic.hu oldalról. Pozitív elbírálás esetén további igazolásokat is kérnek majd. A jelentkezők a fenti dokumentumokat a pályázó nevével PDF formátumú dokumentumban küldhetik el a tundervar@sic.hu e-mail-címre.