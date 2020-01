Veszélyben a méhek

Szűkös időkben a kukoricáról is gyűjtenek virágport a méhek

Az időszakos engedélyezés a tiltó rendelkezések alóli kivételezés jóváhagyása mellett az EU tagországainak jogában áll. Ennek értelmében a termelők a kultúrák növényegészségügyi veszélyeztetettsége esetén használhatják a tiltott hatóanyagú növényvédelmi szereket is. A 2008–2018-as időszakban az EU-ban bejelentett időszakos engedélyek 1,3 százalékát Romániában bocsátották ki.

A mostani időszakos engedély értelmében a neonikotinoid hatóanyagú készítmények január 20. – május 1. között használhatók a kukorica-vetőmag kezelésére, a cukorrépánál ez a periódus január 20. – május 18. Az engedélyek kibocsátását a Pro Agro Országos Föderáció és a Romániai Cukorrépatermelők Föderációja szorgalmazta. Indoklásuk szerint az országban nincs más védekezési lehetőség a kukoricát és a cukorrépát sújtó, egyes talajlakó kártevők okozta jelentős terméskiesések kiküszöbölésére. Kiemelték: a vetőmagok kezelésére használt neonikotinoid hatóanyagú vegyszerek alkalmazása az egyedüli lehetőség, mivel a vegetációs időszakban használt vegyszerek a méhek pusztulásához, a környezet szennyezéséhez vezethetnek. Továbbra is tiltott marad ugyanakkor a napraforgó-vetőmag kezelése, ugyanis a napraforgó az egyik legfontosabb mézelő kultúra.

Az Európai Unióban 2018-ban tiltották be neonikotinoidok csoportjába tartozó imidakloprid, klotianid és tiametoxam szabadföldi használatát, mindezt a méhek védelme érdekében. A tudomány jelen állása szerint ugyanis a neonikotinoidok lehetnek felelősek teljes méhpopulációk váratlan pusztulásáért. A kolónia-összeomlás elnevezésű jelenség súlyos veszélyt jelent az élelmiszer-ellátás biztonságára, mivel a mezőgazdasági haszonnövények jelentős részét méhek porozzák be.

Deák Mihály, a Romániai Méhtartók Egyesülete Kovászna megyei szervezetének vezetője érdeklődésünkre elmondta: ismerik a veszélyt, de nehéz igazolni itt, helyben a neonikotinoidok használatának méhekre jelentett veszélyét. Más uniós országokban ezt már bebizonyították. Franciaországban, de nemrég Németországban is tiltakoztak a méhészek. A méhészek többször jelezték a minisztériumnak a veszélyt, de „ehhez mi kicsik vagyunk”. Mint mondta, valószínűleg a nagytermelők nyomására engedélyezik továbbra is a méhekre fokozottan veszélyes vegyszerek használatát. Az jó, hogy a napraforgó esetében tilos ezek használata, de olyan időszakban, mikor nincs más lehetőség, a méhek a kukoricáról is gyűjtenek virágport, így veszélyben lesznek, ha a gazdák használták a veszélyes vegyszereket.