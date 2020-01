A minisztérium vezetősége az unió mezőgazdasági szakbizottságának képviselőivel közösen a múlt év végén tartott kiértékelőt a 2014–2020-as vidékfejlesztési terv megvalósításáról és az eddig elköltött összegekről. Akkor derült ki, hogy a vidékfejlesztésre szánt pályázati alapok adott összegeit egészen biztosan nem tudják már felhasználni, így arról döntöttek, hogy ezeket a pénzeket átcsoportosítják. Az átcsoportosítást az unió szakbizottságának is jóvá kell hagynia, egyszerű, formális jóváhagyás szükséges ehhez.

A miniszter nyilatkozata szerint ezáltal 40 millió eurót fognak átcsoportosítani a 6.1-es számú intézkedésre, fiatalok vidéken való megtelepedésének támogatására. Az intézkedésre eredetileg szánt vidékfejlesztési összeg már tavalyelőtt elfogyott, tavaly már nem is lehetett pályázni a gazdaság nagysága szerint 40, illetve 50 ezer eurós támogatásra.

A miniszter szerint a brüsszeli jóváhagyás megszerzése után már az első negyedévben szeretnének elindítani egy újabb kiírást a 40 millió eurós alappal, amely több mint 900 fiatal gazda támogatására lenne elegendő. A kiírásra valószínűleg márciusban kerül sor.

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy az intézkedésnél a fiatal gazda pályázat útján 40, illetve 50 ezer euró támogatást kaphat a gazdaság SO-euró értékétől függően két részletben: a sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb 3 év után. Vállalni kell az üzleti tervben leírt, a gazdaság korszerűsítését érintő tervek megvalósítását, valamint azt, hogy a fiatal gazda által átvett gazdaság három év alatt az első részlet értékének 20 százalékát kitevő összegért valósít meg eladást. Ez 6000–7000 euró összegű árbevételt jelent, amit a második részlet igénylésekor igazolni kell. Amennyiben az eladási feltételt három évnél hamarabb sikerül megvalósítani, a pályázó a második részlet kifizetési igénylését hamarabb is benyújthatja. A miniszter újdonságként azt is szeretné, hogy a fiatalok a megtelepedési támogatással párhuzamosan az állami földalapból legtöbb 50 hektár földet is kaphassanak.

Ugyanakkor az azonosított, valószínűleg megmaradó alapokból a miniszter ebben az évben újabb kiírást szeretne a 4.2-es intézkedésnél is. A mezőgazdasági termékek feldolgozását célzó beruházások kiírását 10 millió euróval szeretnék elindítani, ugyancsak márciusban. A pályázható összeget célirányosan a hegyvidéknek szánnák, ahol van ugyan vágóállat, de nincs vágási, illetve feldolgozási lehetőség, a meglevő vágóhidak pedig túlságosan messze vannak a termelési helytől. A pályázható támogatást a hegyvidéki kis vágóhidak, feldolgozók létesítésére lehetne költeni. A miniszter szerint ezzel megállítható lenne az állatlétszám további csökkenése, jó minőségű helyi termékeket lehetne előállítani, segítve ezzel a helyben, vidéken való maradást, és új munkahelyek is teremtődnének. A megszerezhető támogatás értéke maximálisan 300 000 euró lenne, ebből az összegből kisvágóhíd megépítése, megfelelő gépekkel való felszerelése és állatszállító járművek vásárlása lenne elszámolható.