Fogadóórákkal is bővül a tanácsadás

A személyes találkozókon lehetőség van a mezőgazdász által felvetett problémák megbeszélésére, egyéni vagy csoportos kérdések megválaszolására. Szükség esetén a falugazdászok kapcsolatot tudnak teremteni különböző ágazatokban jártas szakemberekkel is – állattenyésztés, szántóföldi növénytermesztés, kertészet, mezőgépészet, jogi kérdések, pályázati tudnivalók stb. témakörökben – személyes találkozás vagy írott tanácsadás céljával.

A következő időszakban megkezdődnek a falugazdászok által szervezett, különböző tematikájú előadások is. Januárban és februárban a gyümölcsfák és bogyós termésű cserjék metszése, a fiatal gazdák megtelepedését támogató pályázati lehetőség, hús- és tejtermelésre szakosodott juhfarmok látogatása, a környezetkímélő tápanyag-utánpótlás (szerves és műtrágyák alkalmazása, a nitrátdirektíva, nitrátgazdálkodási terv elkészítése, trágyatelepek kezelése, zöldítés stb.) lesz a különböző helyszíneken megszervezendő elméleti és gyakorlati előadások tematikája. A falugazdászok a gazdák külön kérésére is megszervezik ezeket az előadásokat, igény esetén a 0756 726 285-ös telefonon lehet egyeztetni. Hamarosan Facebook-csoportot is létrehoznak a falugazdászok – ennek elérhetőségét a későbbiekben közöljük –, a felületen a mezőgazdaságot érintő információkat, újdonságokat osztanak meg, a gazdák itt is feltehetik különböző kérdéseiket, megoszthatják saját tapasztalataikat.



Fogadóórák helyszínei és időpontjai Kovászna megyében

* Sepsiszentgyörgy: a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének irodájában, a Martinovics Ignác utca 2. szám alatt (telefon: 0756 726 285)

* Kézdivásárhely: az Incze László Céhtörténeti Múzeum épületében levő mezőgazdasági irodában minden pénteken 12–14 óráig, minden hónap első és harmadik péntekén 15–18 óráig is (telefon: 0756 726 287, 0756 726 288)

* Barót: az Inkubátorházban lévő mezőgazdasági irodában szerdánként 10–16 óráig (telefon: 0756 726 284, 0756 726 283)

* Nagybacon: a 284/C szám alatt minden csütörtökön 10–16 óráig (telefon: 0756 726 284)

* Nyujtód: a kultúrotthonban minden kedden 12–14 óráig (telefon: 0756 726 288)

* Szentlélek: a polgármesteri hivatalban minden csütörtökön 12–14 óráig (telefon: 0756 726 288)

* Esztelnek: a polgármesteri hivatalban minden szerdán 12–14 óráig (telefon: 0756 726 288)

* Uzon: a községi könyvtárban minden hónap második és negyedik péntekén 15–18 óráig (telefon: 0756 726 287).