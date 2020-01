A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club alpesisí-csapata már ősz óta készül az újabb idényre. A gyerekek két osztrák edzőtáborban is részt vettek, ahol maroshévízi, nagybányai és dornavátrai sportolókkal edzettek közösen. Itthon a havas felkészülés szünetelt, mivel kevés hó hullott, így több versenyt a körülmények miatt nem rendeztek meg.

A Bocz Attila irányította megyeszékhelyi csapatban 14 gyerek – Denisa Boricean, Biró Maja, Perjessy Kata, Boér Ivor, Páll Andor, Sárkány Regina, Florea Csanád, Kala Örs, Orbán Csanád, Fehérvári Boglárka, Rápolti Erhárd, Barta Martina Máté, Méder Csaba és Rareș Hinti – vágott neki az idénynek. Az edző elmondta, ebben a szezonban a belföldi versenyek mellett nemzetközi megmérettetéseken is részt vesznek Szlovéniában és Horvátországban. Novemberben új taggal bővült a csapat, ugyanis csatlakozott a dornavátrai születésű, 12 éves Rareș Hinti, aki több mint két éve együtt edz a háromszéki sízőkkel, és korábban több közös edzőtáborban is részt vett.

Januárban kezdetét vette az országos bajnokság, 14-e és 16-a között a máramarosi Șuior sípályán rendezték az első fordulót. A Șuior Kupa alpesisí-versenyen a sepsiszentgyörgyi klubot Rareș Hinti a legkisebb korosztályban képviselte, ahol műlesiklásban a 8., óriás-műlesiklásban pedig a 7. helyen végzett az első országos szintű versenyén.

Január 18-án Borszéken rendezték meg a Hargita Megyei Síbajnokság első szakaszát. A Borvíz Kupa viadalán kitűnő állapotú, enyhén jeges pálya fogadta a rajthoz álló versenyzőket, a hőmérséklet is ideális volt. Mivel tavaly elmaradt a 2018–2019. évi szezon díjazása, így Borszéken a Borvíz Kupa mellett az előző idényben a legjobban teljesítő sportolókat is díjazták. A Sport-All csapatából Bíró Maja 280 ponttal a 2. helyen zárta a bajnokságot korosztályában (2007–2008), míg Méder Csaba 80 ponttal a 3. helyen végzett (2013 és kisebbek). Rápolti Erhárd 195 ponttal szintén a dobogó legalacsonyabb fokára állhatott (2003–2004), valamint Denisa Boricean 110 ponttal ugyancsak a 3. helyen fejezte be a megmérettetést (2000–2002).

Eredmények, Borvíz Kupa: Florea Csanád (2010–2011) 1. hely; Biró Maja (2006–2007) 2. hely; Rareș Hinti (2008–2009) 3. hely; Orbán Csanád (2008–2009) 4. hely; Perjessy Kata (2008–2009) 7. hely; Codruț Bulichi (2004–2005) 4. hely, Barta Martina Máté az első helyért harcolva a második futamban bukott; Rápolti Erhárd (1999–2003) 6. hely.

A folytatásban is zsúfolt versenyhét­vége előtt állnak a sepsiszentgyörgyi sízők, ugyanis csütörtökön és pénteken Maroshévíz ad otthont a Kelemen és Strindberg Kupa versenyeknek, majd csütörtöktől szombatig Sugásfürdőn rendezik a Gerar Kupa-viadalt. Szombaton az Alpin Sport Egyesület ötödször rendezi meg szintén Sugásfürdőn a Dani Kinga-emlékversenyt, vasárnap pedig a Hargita Megyei Síbajnokság második szakaszára kerül sor, ahol színvonalas ver­senyen küzdenek a legjobbak.

A Sport-All Sport Club köszöni Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Depo, a Bertis, a Bohe Car, a Toro Impex és a Caban Hotel támogatását, valamint a szülőknek a segítséget. (miska)