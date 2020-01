Évértékelő sajtótájékoztatóján Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere arról is beszélt, hogy nem minden probléma jut el időben hozzá vagy az önkormányzathoz, és sok esetben követhetetlen a panaszok orvoslása is. Éppen ezért 2019 végén a városháza megrendelt egy olyan rendszert, amelyen akár otthonról is, online is lehet jelenteni meghibásodásokat – a közvilágítástól kezdve az útburkolatig – vagy más felmerülő problémát.