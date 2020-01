Székházgondok a sportolóknál

Ezt a városvezetés egy másik volt tanintézményben találta meg, a már régebb megszűnt Kiss Árpád-iskolában (fotó) két kisebb, használaton kívüli termet engednek át e célra mindaddig, amíg a Kisstadionnál be nem fejeződik a sportiskola székházának felépítése, ott ugyanis végre valóban megfelelő helyük lesz a felkészülésre a birkózóknak is. A helycserére vonatkozó határozatot vita nélkül elfogadta a helyi tanács, a szavazás után azonban az NLP-s Gheorghe Ion szóvá tette, hogy a Mikes Kelemen Líceum hajdani szertárából kitett tornászoknak is szükségük van edzőteremre. A sportiskola az önkormányzathoz tartozik, a tornászklub azonban a minisztériumhoz – felelte erre Sztakics Éva alpolgármester, hozzátéve, hogy keresik a tornászok számára is a megoldást, egyelőre azonban nem tudnak semmit ajánlani. Székházgondjuk egyébként más sportkluboknak, például a Sepsi-SIC birkózóinak is van – mondta még.