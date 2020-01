Sétabuszt Sepsiszentgyörgynek

Következő írásunk

Mivel üres az államkassza, és az új kormány mindent elkövet, hogy csökkentse a kiadásokat, azon is elgondolkodhatna, hogy miként növelje a bevételeket. Sajnos, nem akar javulni az olyan klasszikus bevételekből való begyűjtés, mint az áfa, és a feketegazdaság is egyre csak izmosodik, ezért más adónemeket is be lehetne vezetni. A Ponta-kormány próbálkozott már a borravaló és a villanyoszlopok megadózásával, de annak nem volt nagy sikere. Azon csodálkozom, hogy nem jutott a liberális kormány eszébe például a legősibb mesterség, a prostitúció megadózása. (De még eszébe juthat!) Mert míg a feketegazdaság szépen virágzik a sötétben, és ritkán lepleznek le valamilyen szabálytalan bombaügyet, addig majdnem minden hétre jut egy szexbotrány.