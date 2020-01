Mivel üres az államkassza, és az új kormány mindent elkövet, hogy csökkentse a kiadásokat, azon is elgondolkodhatna, hogy miként növelje a bevételeket. Sajnos, nem akar javulni az olyan klasszikus bevételekből való begyűjtés, mint az áfa, és a feketegazdaság is egyre csak izmosodik, ezért más adónemeket is be lehetne vezetni. A Ponta-kormány próbálkozott már a borravaló és a villanyoszlopok megadózásával, de annak nem volt nagy sikere. Azon csodálkozom, hogy nem jutott a liberális kormány eszébe például a legősibb mesterség, a prostitúció megadózása. (De még eszébe juthat!) Mert míg a feketegazdaság szépen virágzik a sötétben, és ritkán lepleznek le valamilyen szabálytalan bombaügyet, addig majdnem minden hétre jut egy szexbotrány.

A szexipar jelenleg főleg a nyugat-európai országoknak hoz hasznot, ahol törvényesített, és annyira jól megy, hogy tőlünk visznek oda – ha kell erőszakkal is – szexmunkásokat. Sajnos, még ott is előfordul, hogy törvénytelenül dolgoztatják őket. Idehaza 27 és 40 ezer közé becslik azon munkások számát, akik saját vagy bérelt ingatlanokban az állam számára egy bani haszon nélkül tevékenykednek.

Nálunk a múlt héten is kiderült három eset, és legalább az egyikből a Nemzeti Liberális Pártnak származik hátránya, mert abban egy liberális polgármester is érintett. Az eset ugyan rég történt, még 2007-ben, de a stricit, aki két lányt szállított a Iași megyei Mogoșești Siret polgármesterének, csak most ítélték el. A polgármester azt vallotta: „büszke vagyok arra, amit megvalósítottam 2004-től errefelé, és van erőm beismerni, Isten és a bíróság előtt, ha vétkezem”. Természetesnek tartja, hogy ilyen médiatámadásnak van kitéve mindazok által, akik posztja után sóvárognak. A stricinek, aki két kiskorú lányt – egy 16 és egy 17 évest – szolgált fel neki, 100 lejt adott. Az egyik lányt az iskolából rabolta el. Az aktusok a polgármesteri hivatalban zajlottak le. A strici 15 évet kapott első fokon, de nem úszta meg szárazon a polgármester sem, a Iași megyei NLP oszlopos tagja, akivel még Ludovic Orban is fényképezkedett. Felajánlotta, hogy kilép a pártból, mert nem akar ártani annak, és fel is függesztették tagságát. Pedig, mint falusfelei állítják, jó fiú, jó gazdája volt a községnek, utakat aszfaltoztatott és segítette a bajba jutottakat.

Egy másik esetben az Argeș megyei korrupcióellenes ügyészség öt vádlottat állított bíróság elé korrupciós ügyekben, közülük ketten rendőrök. Az egyiket azzal gyanúsítják, hogy 1600 lejt vett el, hogy lehetővé tegye egy Angliából behozott autó forgalomba írását. A másik rendőrt vesztegetés elfogadása, befolyással való üzérkedéssel vádolják, valamint azért, mert beosztásával visszaélve szexuális szolgáltatást is igényelt és kapott egy autóvezetői vizsgára jelentkezőtől, megígérve neki, hogy ő fogja vizsgáztatni egy könnyebb útvonalon.

Déván viszont egy harmincéves hölgy, aki feketén űzte a mesterséget, végül huszonnégy éves barátjával együtt kórházba került. Az történt, hogy felszedett egy 45 éves olaszt, és 200 lejért felajánlotta szolgálatait. Fel is mentek egy lakás egyik szobájába, a barátja pedig ott tartózkodott a másikban. A hölgy megkérte, hogy a kliens mosakodjon meg, amiből veszekedés lett, és a talján polgár eltávozott, majd visszatért még három egyénnel, elagyabugyálták a nőt és barátját, s a kétszáz lejt is visszavették. A verekedőket sikerült elkapni és letartóztatni.

Ha legális lenne ez az ipar, nem történnének ilyen dolgok, és az államnak haszna származna belőle, nem a stricik gazdagodnának. A polgármesteri hivatalt nem kellene szerelmi légyottok céljára felhasználni, de még azt is meg lehetne oldani, hogy amíg megfelelő helyeket találnak a nyilvánosházaknak, addig a polgármesteri hivatalok valamelyik helyiségét alakítsák át erre a célra. Jobban lehetne követni a tevékenységet és inkasszálni a hasznot. Aztán nem természetben fizetnének egy vezetői engedély megszerzéséért, hanem a vizsgára jelentkező befizetné a rendőrt egy menetre, neki semmi kapcsolata nem lenne az illetővel, így nem vádolhatnák megvesztegetéssel. Ha a kuncsaft nem mosakodott rendesen, és ezért összeveszne a lánnyal, hiába menne vissza bosszút állni, mert ott jó kötésű kidobók állnák útját.

De talán a legnagyobb haszon az lenne, hogy nem tudnának politikai célokra felhasználni egy, a Iași megyeihez hasonló esetet.