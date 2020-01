A KÖZISMERTSÉG ÁTKA. Miután novemberben még amiatt volt botrány, hogy Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt hivatali visszaélésre való felbujtás miatt május végén három és fél évre lesittelt volt elnöke fű alatt egynapos eltávozást kapott a börtönből, most már sokkal szőrös szívűbbnek bizonyultak az intézmény illetékesei: legújabb eltávozás iránti kérelmét indoklás nélkül utasították el, holott az eltávozás joga Dragneát ugyanúgy megilleti, mint bármely más elítéltet. Pedig a börtön garázsában, ahol dolgozik, kiváló minősítéseket kapott. Csak hát miután két hónapja még az akkori igazságügy-miniszter is vizsgálatot rendelt el amiatt, hogy egy napra kiengedték a börtönből, most a börtön vezetői minden bizonnyal ötször is meggondolják, hogy még egyszer kiengedjék. Hiába, ez a közismertség átka. (Főtér)

MEGÉLHETÉSI POLITIKUSOK. Hat képviselő csatlakozott a Nemzeti Liberális Párt frakciójához – jelentette be Florin Roman, a liberálisok képviselőházi csoportjának vezetője. A hat törvényhozó, Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu, Mircea Banias, Liviu Ioan Balint és Damian Florea, akik megszavazták az Orban-kabinet beiktatását, a Pro Románia csoportból igazoltak át a liberálisokhoz. Néhányan közülük meg is kapták jutalmukat: január 6-án Ludovic Orban miniszterelnök bejelentette, hogy Daniel Constantin és Sorin Cîmpeanu vezető tisztséget kap a pártban. (Agerpres)

MEGFAGYOTT EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR. A rossz időjárás három halálos áldozatot követelt Spanyolországban, ahol az erős szél, az eső és havazás miatt több közút járhatatlan és több mint 200 ezer diáknak maradt el a tanítás hétfőn. Egy 63 éves férfi Kasztília és León tartományban veszítette életét fejsérülés következtében, amelyet a saját házáról lezuhanó tetőcserép okozott. A valenciai régióban egy 54 éves román állampolgárságú hajléktalan nő fagyott meg egy parkban. (MTI)

GYORS ÜTEMŰ FELZÁRKÓZÁS. Ha más téren nem is, a drogcsempészet és -fogyasztás tekintetében öles léptekkel zárkózik fel Románia a fejlett világhoz: az Országos Kábítószer-ellenes Ügynökség által kiadott statisztika szerint tavaly közel ötször annyi kokaint foglaltak le a hatóságok, mint 2017-ben: akkor 7,286 kilogrammnyi kokaint sikerült lefoglalni, míg 2019-ben ez már 34,615 kilogrammra nőtt. Mindez természetesen azt is jelenti, hogy a hatóságoknak több esetben is sikerült drogcsempészekre lecsapni, mint a korábbi években. A kábítószer-fogyasztásról is közzétettek adatokat, bár ezek pontossága azért kérdéses. Eszerint a 15 és 64 év közötti polgárok 0,7 százaléka legalább egyszer kipróbálta már a kokaint vagy a cracket, 0,2 százalék mondta azt, hogy nemrég fogyasztott, 0,1 százalék pedig azt, hogy az elmúlt hónapban. A legzsengébb életkor, amelyben a válaszadók közül valaki először kipróbálta a kemény drogokat, 18 év volt, a legmagasabb pedig 34. A válaszadók 42,3 százaléka 20 és 24 éves kora között próbálta ki először, 32,2 százaléka pedig 25 és 29 éves kora között merült el első ízben a kemény drogok világában. (Főtér)