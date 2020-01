Hulladékgondok Árapatakon: szemétteleppé vált magánfeldolgozó

A brassói szervezet a videofelvételben egyebek mellett azt állítja, hogy nagy területen törvénytelen hulladéklerakó működik Árapatak határában, a polgármesteri hivataltól pár száz méterre, és elfogadhatatlannak minősíti, hogy az illetékesek nem tesznek semmit ennek felszámolásáért. Pár helyi lakost is megszólaltatnak, akik egyebek mellett a telepről áradó szagra panaszkodnak, illetve arra, hogy a hulladék a környéket is elárasztja. Azt is tudni vélik, hogy a telep a volt parlamenti képviselő tulajdonát képező területen található, és a vállalkozás, amely azt működteti, szintén az övé.

Az Árapatak határában található, magánvállalkozásként működő hulladékkezelő kapcsán Nicolae Cucu kedden iratokkal támasztotta alá, hogy mind az általa képviselt hivatal, mind az illetékes hatóságok több alkalommal eljártak a telepet működtető, több szabálytalanságot is elkövető vállalkozással szemben, mely egyes információk szerint Octavian Goga, mandátumától bűncselekmény miatt megválni kényszerülő parlamenti képviselőhöz köthető.

Nicolae Cucu még hétfőn jelezte, hogy az önkormányzat átiratban fordult az illetékes hatóságokhoz – környezetvédelmi ügynökség és környezetvédelmi őrség –, amelyben azt kérték, bocsássanak rendelkezésükre minden, a vállalattal kapcsolatos, náluk fellelhető információt. Emellett az alpolgármester keddi tájékoztatóján ismertette a hivatal birtokában lévő, a cégre vonatkozó összes adatot, az időközben beérkezett hatósági tájékoztató okiratokat is felmutatta.

Cucu egészen a Deșeuri R. Kft. 2017-es alapításáig ment vissza, rámutatva: a cég 2018-ban igényelte a környezetvédelmi engedélyt a bejegyzésekor megjelölt tevékenységre – nem veszélyes hulladékok begyűjtése, kezelése, újrahasznosítás végett történő értékesítése –, majd az önkormányzattól is megkapta a működési engedélyt. Az alpolgármester szerint már abban az évben szembesültek az első furcsasággal, a vállalatnak – amint azt a megyei munkafelügyelőségtől kikért adatok is mutatják – nem voltak alkalmazottai, akik elvégezték volna a hulladékválogatást, mégis működött. Emellett rövid idő alatt az is kiderült, hogy a hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat nem tartják be – egyebek mellett a környező földeket is műanyaghulladék borította el egy adott pillanatban a szél miatt –, ami végül hatósági ellenőrzéshez és bírsághoz vezetett. A következő évben már meg sem keresték az önkormányzatot a működési engedély ügyében, emiatt újabb bírságot kaptak. A bírság teljes összege 57 500 lej, amiből a cég csak az elsőt törlesztette, a másodikat bíróságon megtámadta. Lucian Cîndea, a megyei környezetvédelmi őrség vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy ez a per még folyamatban van.

Cucu továbbá arról is beszámolt, hogy 2019-ben a vállalat egy rövid ideig foglalkoztatott alkalmazottakat, de az utolsó decemberben távozott. A videofelvétel megjelenését követően a vállalat vezetője, Costin Ovidiu Cotologean írásban közölte az önkormányzattal, hogy 2019 novembere óta a tevékenységet beszüntették, amit egy brassói vállalat vesz át, a felhalmozott hulladékkal egyetemben. Utóbbi elszállítását március 30-ig megoldják. Cucu kétségeinek adott hangot, ugyanis a bizonyítékként felmutatott megállapodás egy kézzel írott előszerződés, a telepen pedig hetek óta semmilyen mozgást nem látni. Önkormányzatként ugyanakkor nem tehetnek semmit, azon túl, hogy értesítették az illetékes hatóságot, amely újabb ellenőrzést kezdett hétfőn. Lucian Cîndea szerint ezt még nem tudták lezárni, mivel munkatársai nem kapták meg a vállalattól az összes szükséges iratot.

Ami a vállalat és Octavian Goga viszonyát illeti, az alpolgármester elmondta: a községben mindenki úgy véli, a volt honatya áll a háttérben, ám egyetlen okiratban sem jelenik meg a neve. Tény viszont, hogy a terület – amelyet a cég bérel – az édesanyja vállalkozásának a tulajdonában van, Cotologean pedig a rokona. A honatya egyébként a sajtó érdeklődésére több rendben tagadta, hogy köze lenne az egészhez, és azt állította, a vállalatot eladták egy brassói cégnek.

Ambrus József, a megyei integrált hulladékgazdálkodási egyesület igazgatója lapunk megkeresésére mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a felvételt közzétevő civil szervezet erős túlzásba esett, amikor illegális hulladéklerakóként, szeméttelepként mutatta be a helyszínt. A hatályban lévő jogszabályok nem tiltják, hogy egy magánvállalkozás engedélyt váltson ki újrahasznosítható hulladék begyűjtésére, kezelésére, csomagolására, majd értékesítésére. Az, hogy a begyűjtött hulladékot időszakosan a telephelyen tárolja, szintén nem törvénybe ütköző -- az viszont már szabálytalan, ha a tárolást nem oldja meg megfelelően. Az ügyben ugyanakkor a környezetőrség az illetékes hatóság. Ambrus József továbbá tisztázta: az árapataki telepre Háromszékről származó hulladék nem került.