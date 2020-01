Szerbiai turnéra készül az M Studio

A Danse noir a film noir műfaját idézi meg, a 40-es évek „fekete szériáját”, melynek középpontjában egy végzetes nőalak áll. Az előadás sok humorral és iróniával mutatja meg azokat az apró történeteket, melyek a férfi és nő „sötét” viszonyát kísérik végig, korokon átívelve, Ovidius és Hésziodosz mitologikus történeteit vetítve a ma emberi viszonyaira.

Barta Dóra nagy sikerrel játszott, a népszerű amerikai író, Bret Easton Ellis művei alapján létrehozott előadásának, a Lulunak folytatásaként létrejött Danse noir január 23-án az Újvidéki Színházban, január 24-én pedig Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban tekinthető meg.

A turné létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Barta Dóra rendező-koreográfus nevéhez fűződik még az M Studio két nagy sikerű korábbi produkciója, a 2012-es A per, valamint a 2014-ben készült García Lorca háza, mely előadások különleges színfolttal gazdagították a társulat nyelvezetét és repertoárját.

Veres Nagy Tímea egy személyes hangvételű élménybeszámolóban így írt a Danse noirról a bemutató után: „Az előadás mitológiai történeteken keresztül vezet be minket a (férfi)hatalom különböző rétegeibe, miközben nem ítélkezik, nem mutogat ujjal, nevetségessé tesz itt is, ott is, és teszi mindezt egy lenyűgöző nyelvezetben. Mozgáselőadás a javából, de messze nem a legkomplexebb az M Studio repertoárjából, nem is innen származik a zsenia­litása, hanem abból, ahogyan a szöveget a mozgással ötvözi. A történetek nyelvezete archaikus, miközben előadásmódjuk olyan, mintha egy kávé mellett beszélgetnénk Zeusszal, Pügmaliónnal, Galateiával, Pandórával és a többiekkel.”