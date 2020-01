Előző írásunk

Most már Benci is. Kesergek sorsa fölött, bár nem volt barátom, csak ismerősöm. Kitanult egy mesterséget, munkaadója megfizette rendesen. És most elment ő is a ködös Albionba, keresni a hazátlanok keserű kenyerét. Talpra áll? Elkallódik? Rajta múlik. Szerencséjén, ha lesz neki.