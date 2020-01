Jobb lesz a közvilágítás Kökösben

Két halálos baleset is történt a közelmúltban Kökös területén. Mindkettőt a falun átvezető, Brassót Jászvásárral összekötő, DN11 jelzésű úton jegyezték.

A balesetek miatt a kökösi polgármesteri hivatal kérni fogja az út kezelőjét, helyezzen ki fényjelzéseket is a forgalmas szakaszon, a gyalogosoknak a vasútállomáshoz átjárást biztosító zebránál. A községháza a maga során a közvilágítás javításával járul hozzá a közlekedés biztonságosabbá tételéhez – tudtuk meg Silviu Tăraș megbízott polgármestertől.

A községvezető elmondta, a falu köztéri világításának kezelését korábban egy vállalkozásra bízták. A cég azonban nem teljesítette kötelezettségét – számukra egy égő cseréje is hosszú időt vett igénybe –, így most a szerződés felbontása mellett döntöttek. Egy másik vállalattal fognak egyezséget kötni, egyúttal a stratégiájukon is változtatnak.

A község közvilágítási hálózatát 2013-ban újították fel. Azóta apróbb javításokat végeztek, cserélték a kiégett égőket. Most azonban a lámpatesteket cserélik ki szakaszosan, a 11-es országút mentén is. Az új lámpatesteknek öt év garanciájuk van, gazdaságosabbak, jobb a teljesítményük, ezért döntöttek e megoldás mellett – összegzett a községvezető.