A fertőtlenítés azt követően vált szükségessé, hogy a laborvizsgálatok több tanuló esetében is igazolták az influenzavírussal való fertőződést. Miután a nap folyamán több tanuló is légzési nehézségekre és fejfájásra panaszkodott, az iskola képviselői kihívták a mentőket és a tűzoltókat, majd elrendelték az épület kiürítését. Több rohammentős egységet és a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris klaszter csapatát is kivezényelték a helyszínre. (Agerpres)

NAGY HATÁSÚ RÁGCSÁLÓIRTÁS. Ismét kórházba kerültek hétfőn tizennégyen az aradi Adam Müller-Guttenbrunn német iskola tanulói közül. A gyerekek rosszullétre, hányingerre, fejfájásra panaszkodtak, és kiütések jelentek meg az arcukon. Egy héttel ezelőtt negyven gyereket utaltak kórházba hasonló panaszokkal, az esetet akkor azzal hozták kapcsolatba a hatóságok, hogy a vakáció utolsó napjaiban egy dévai cég kártevőirtást végzett az iskola egyik épületében. A bűnügyi szolgálat nyomozócsoportja toxikológiai elemzés céljából mintákat vett a helyszínen. Az egészségügyi minisztérium ellenőrzést rendelt el a helyszínen. Az iskolában egy hétig szünetelt az oktatás. (Agerpres)

HAMIS EURÓBANKJEGYEK forgalomba hozatala miatt tizenhárom házkutatást tartottak tegnap a gyulafehérvári rendőrség kriminológusai Fehér és Szeben megyében. A nyomozók feltételezik, hogy a vizsgált személyek állatok vásárlásakor használták fel a hamisított euróbankjegyeket. Eddig 2200 eurónyi hamis bankjegyet foglaltak le a hatóságok. (Agerpres)

ALAPOS TEMETŐTAKARÍTÁS. Emberi maradványokat találtak tegnap reggel Temesvár kijáratánál egy közeli temető gondozói. A rendőrség in rem (vagyis a bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárásba kezdett gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében, de a feltételezett bűncselekmény besorolását a fejleményektől függően sírgyalázásra módosíthatják. A közelben lévő temető gondozói nemrég munkagépekkel gyűjtötték össze és szállították el a felgyűlt növényi hulladékokat és kidobott gyertyákat, koszorúkat. Az egyik feltételezés szerint az emberi maradványok az elhordott hulladék közé kerülhettek. (Agerpres)