Talajfogási technikák futóknak /X/

A legtöbb kezdő ösztönös technikával fut, és az elején még annak is örül, ha sikerül 20 percet megállás nélkül kibírni. Később, állóképességük javulásával azonban elkezdik kutatni, hogy mivel tehetnék futásukat hatékonyabbá és gyorsabbá. A megfelelő technika iránti igényt nem ritkán sajnos sérülések hozzák felszínre. Éppen ezért, az alábbiakban a futás egyik kulcsfontosságú mozdulatsorát, a talajfogást és annak különböző fajtáit mutatjuk be.

Sarokra érkezés

Hobbi futók esetében ez a leginkább elterjedt technika, amelynél először a futó sarka ér földet, majd ezt követi a talp többi része. Azonban ezen a típuson belül sem mindegy, hogy milyen az a bizonyos sarokra érkezés. Létezik a kezdő futókra jellemző agresszív változat, amikor jóval a test előtt ér talajt a láb, emiatt nagyon erősen csapódik be a sarok. Elterjedésének legfőbb oka a csipőhajlító- és a farizmok fejletlenségét eredményező ülőmunka, melynek következtében a lábakra futás közben nagyobb teher nehezedik, ezzel pedig fokozódik a sérülések kialakulásának veszélye. Ezt a módszert tehát érdemes minél hamarabb elhagyni, hiszen meglehetősen káros az ízületeknek. A másik változatot ellenben még a profi futók is alkalmazzák. Ekkor a csípő alatt puhán ér talajt a futó sarka, amelyet szinte azonnal követ a talp többi része is.

Futás lábujjhegyen

Nevéből adódóan ennél a technikánál a lábujjakra, esetleg a lábfej első harmadára érkeznek a futók. Míg a sarokra érkezés a lassabb futások sajátja, addig a lábujjakkal történő talajfogás az intenzív, gyors sprintekre jellemző. Nagyobb tempónál a test automatikusan átvált erre a stílusra, amely hosszabb távon csak a profik számára tartható, hiszen rendkívüli módon igénybe veszi az Achilles-ínt és a lábszár izmait.

Érkezés talpközépre

A legtöbb hobbi futó ezt a stílust szeretné elsajátítani, hiszen ez biztostja a legtermészetesebb talajfogást, és a lábakat sem veszi annyira igénybe. A módszer titka, hogy a talpközép a lábfej többi részénél egy kicsit hamarabb ér talajt, miközben a boka, a csípő és a térd egy vonalban helyezkedik el egymás felett.

Reméljük sikerült segíteni abban, hogy mindenki felismerhesse, milyen technikával ér talajt futás közben, és milyen irányba érdemes fejlődnie annak érdekében, hogy sérülésmentesen, tempósabb futásra legyen képes. A megfelelő talajfogás azonban egy rendkívül összetett modulatsornak csupán egyetlen eleme. A futás hatékonyságának növelése érdekében a test valamennyi izmának fejlesztésére szükség van, ezért a változatos futóedzések mellett szükség van erősítő és mobilizáló gyakorlatok végzésére is. (X)