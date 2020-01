A házigazda nagyváradi együttesnél Kokovay Melánia, Teodora Sarić, Faragó Mária, Roberta Farcaș és Ruxandra Chiș volt a kezdő csapatban, a háromszékieknél Jade Vega, Holinka-Miklós Hanna, Domokos Réka, Ramona Dănălache és Kai­la Mobley lépett pályára.

Mindkét csapat idegesen kezdte szerdai bajnokiját, sok kihagyott ziccer és hiba után csak a 3. percben jegyezhettük fel a találkozó első kosarát. Akkor a nagyváradiaktól Chiș volt eredményes, a válasz pedig Holinka-Miklóstól érkezett, aki távolról célzott pontosan (2–3). A folytatásban a hazai együttes került előnybe (6–5), a negyed felénél pedig rövidzárlatot kapott mindkét együttes, játékosaik nem találták az utat a kosár felé. A meddő pontcsendet Chiș törte meg (8–5), s gyors kosárváltás után 10–10-es döntetlennel ért véget a párharc nyitószakasza. A második tíz perc egy 9–0-s vendégrohammal indult (10–19), amelyet egy újabb 15–0-s kézdivásárhelyi sorozat követett, és Farkas Alpár tanítványai 16–38-as eredménynél vonultak szünetre.

A harmadik negyed kiegyenlített játékot hozott, s miután kosárra kosárral válaszoltak a csapatok, az elsőhöz hasonlóan ez a játékrész is döntetlennel ért véget. A jó napot kifogó Mobley irányításával a KSE megtartotta 22 pontos előnyét, és innen már nem forgott kockán a felső-háromszékiek győzelme. Az utolsó szakasz elején mindkét oldalon potyogtak a kosarak, s a biztos kezű Chișnek köszönhetően a Rookiesnak két pontot sikerült lefaragnia hátrányából (36–56). Ezt követően felváltva pontoztak a csapatok, a kék-fehérek előnye olykor 20 pont alá is csökkent. A mérkőzés végéhez közeledve megmutatkozott a két együttes közötti tudáskülönbség, a 37. percben pedig Bitai Szidónia duplájának köszönhetően plusz 26 volt a vendégeknek (43–69). A hajrában a pontok mellett több hibát is összehoztak a csapatok, a találkozó pedig 50–75 arányú kézdivásárhelyi sikerrel fejeződött be.

A Nagyváradi Rookies és a mezőny legeredményesebb játékosa Chiș lett, aki egymaga dobálta össze csapata pontjainak több mint felét, azaz 28-at. A Kézdivásárhelyi SE leghatékonyabb játékosa ezúttal is Mobley volt, aki 21 ponttal és 15 lepattanóval, azaz újabb dupla duplával vette ki részét alakulata diadalából. Mellette az öt triplát szóró Holinka-Miklós és a 12 pontig jutó Dănălache jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, középdöntő, 3. forduló (B-csoport): Nagyváradi Rookies–Kézdivásárhelyi SE 50–75 (10–10, 6–28, 13–13, 21–24) Nagyvárad, Egyetemi Sportterem. Mintegy 50 néző. Vezette: Dan Narcis, Csíki Zsolt, Máté András Stretea. Nagyváradi Rookies: Kokovay 5/3, Sarić 8, Faragó 5, Farcaș, Chiș 28/18–Făgărășeanu, Veres 2, Blejan, Roșu, Göncze 2, Judeu. Edző: Veres Attila. Kézdivásárhelyi SE: Vega 9/3, Holinka-Miklós 15/15, Domokos 2, Dănălache 12/6, Mobley 21/3–Debreczi 8, Czimbalmos 4, Lénárt, Ardelean, Bitai 4. Edző: Farkas Alpár. (tibodi)