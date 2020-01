A magyarok rendkívül összeszedetten kezdték a találkozót, a franciáknak erőn felüli teljesítmény kellett ahhoz is, hogy tiszta lövőhelyzetet dolgozzanak ki, Kasó Orsolya kapusnak rengeteg blokk segített. A házigazdák a nyitónegyedben három gólt szerző Keszthelyi Rita vezetésével háromgólos előnyre tettek szert (5–2). A hazai védekezés a folytatásban is rendben volt, elöl viszont becsúszott néhány kapkodásból adódó hiba, de ez is bőven belefért, a nagyszünetben 8–3-ra vezettek a házigazda magyarok.

A fordulást követően még inkább „kinyílt az olló”, a kapuban ezúttal Gangl Edina védett, akit a franciák nem tudtak megoldhatatlan feladat elé állítani, és az utolsó nyolc perc előtt a magyarok már tíz góllal vezettek (13–3). A negyedik negyedben közel hat és fél percen keresztül nem született gól, ekkor Rebecca Parkes, majd Keszthelyi tett arról, hogy ezt a játékrészt is biztosan megnyerjék. A végeredményt Máté Zsuzsanna állította be, a házigazdák pedig a meccs második felét kapott gól nélkül hozták le.

Eredmények, negyeddöntő: Spanyolország–Görögország 12–9, Oroszország–Olaszország 13–7, Magyarország–Francia­ország 16–3, Hollandia–Szlovákia 22–2.

Az elődöntők programja (ma): Magyarország–Spanyolország (18.30 óra – M4 Sport), Oroszország–Hollandia.